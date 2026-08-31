Sách chủ đề lịch sử, văn học kinh điển bán chạy tháng 8

Tại nhà sách FAHASA Tân Định (phường Xuân Hòa, TP.HCM), dẫn đầu bảng xếp hạng sách bán chạy với dòng sách Tổng hợp là những sản phẩm liên quan bài Tarot. Trong khi đó, series sách Vị thần của những quyết định đứng vị trí đầu tiên trong dòng sách Tâm lý kỹ năng. Ở dòng sách Kinh tế, Nghĩ giàu làm giàu giữ vị trí đầu bảng. Tác phẩm được dịch sang 100 ngôn ngữ và có doanh số hơn 60 triệu bản in trên toàn thế giới. Đứng đầu dòng sách Văn học là ấn phẩm về Thỏ Bảy Màu - một trong những IP được yêu thích nhất mạng xã hội Việt Nam.