Sách chủ đề lịch sử, văn học kinh điển bán chạy tháng 8

|
Đại diện nhà sách Tổng hợp (phường Sài Gòn, TP.HCM) của NXB Tổng hợp TP.HCM cho biết hai tác phẩm của tác giả Nguyễn Quang Chánh là Kể chuyện cụm tình báo H.63 anh hùng và Sống để kể lại những anh hùng duy trì sức bán tốt.
|
Theo đại diện đơn vị, ra mắt năm 2025, Kiến trúc Pháp - Đông dương - Dấu tích "Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông" nhận được nhiều sự quan tâm từ độc giả vì mang đến góc nhìn thú vị về kiến trúc đô thị xưa.
|
Ở nhà sách Kim Đồng (phường Bến Thành, TP.HCM), những tác phẩm dành cho thiếu nhi như truyện tranh, sách tranh, sách giáo dục, kỹ năng sống... duy trì sức bán tốt. Dịp cuối tuần, không gian sách thiếu nhi thường đông phụ huynh và trẻ em.
|
Đại diện nhà sách Kim Đồng cho hay các tác phẩm thuộc bộ sách Những anh hùng trẻ tuổi như Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng... được nhiều bạn trẻ yêu thích.
|
Tại nhà sách FAHASA Tân Định (phường Xuân Hòa, TP.HCM), dẫn đầu bảng xếp hạng sách bán chạy với dòng sách Tổng hợp là những sản phẩm liên quan bài Tarot. Trong khi đó, series sách Vị thần của những quyết định đứng vị trí đầu tiên trong dòng sách Tâm lý kỹ năng. Ở dòng sách Kinh tế, Nghĩ giàu làm giàu giữ vị trí đầu bảng. Tác phẩm được dịch sang 100 ngôn ngữ và có doanh số hơn 60 triệu bản in trên toàn thế giới. Đứng đầu dòng sách Văn học là ấn phẩm về Thỏ Bảy Màu - một trong những IP được yêu thích nhất mạng xã hội Việt Nam.
|
Tại Hà Nội, nhà sách FAHASA (chi nhánh Xã Đàn), sách văn học có sức bán khá tốt. Đặc biệt, các cuốn Bố con cá gai, Người bố cá gai của tôi đã 2 tháng liên tiếp lọt danh sách bán chạy của nhà sách này. Ngoài ra, sách mới của Nguyễn Nhật Ánh, bộ đôi cuốn sách của tác giả José Mauro de Vasconcelos, bộ đôi sách Odyssey và Iliad vẫn duy trì sức bán ổn định.
|
Cuốn Miên man - The Land of Reverie bản song ngữ của Jun Phạm được nhiều độc giả quan tâm. Sau khi Xứ sở Miên Man đoạt Giải C Giải thưởng Sách Quốc gia 2024, Jun Phạm ra mắt ấn bản Việt - Anh để cuốn sách tiếp cận nhiều đối tượng độc giả hơn.
|
Những ngày hè cuối cùng trước năm học mới, nhà sách có đông phụ huynh dẫn con đi mua sách. Ở khu vực truyện tranh, các tác phẩm Mèo Mốc được nhiều độc giả nhí đón đọc.
|
Nhiều phụ huynh cũng tranh thủ kỳ nghỉ để dẫn con đi chọn mua các tác phẩm văn học kinh điển như Totto-chan bên cửa sổ, trước khi con bận rộn với năm học mới.
|
Tại hiệu sách Lâm (Đinh Lễ, Hà Nội), hai cuốn Tái cấu trúc số (Rewired) và Kinh tế tư nhân Việt Nam vẫn được đặt ở khu vực sách bán chạy, duy trì sức bán sau 2 tháng kể từ khi phát hành.
|
Hiệu sách Lâm có đông phụ huynh, bạn trẻ tranh thủ mua sách nhân dịp nghỉ lễ, tạo nên không khí nhộn nhịp. Quầy sách văn học có nhiều độc giả ghé thăm. Nhiều bạn trẻ tranh thủ thời gian nghỉ dài ngày để đọc các tác phẩm văn học trong nước, văn học dịch mới ra mắt.
|
Tại hiệu sách Tân Việt (Đinh Lễ, Hà Nội), nhiều phụ huynh dẫn con đi mua sách, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới. Nhà sách Tân Việt cung cấp khá đa dạng các đầu sách thiếu nhi, sách tham khảo, nên được nhiều phụ huynh tin tưởng, tới mua sách.
|
Cuốn Bí mật tối thượng của Dan Brown ra mắt từ tháng 7 đã đạt doanh số nổi bật tại một số nhà sách tại Hà Nội, TP.HCM. Đến tháng 8, cuốn sách vẫn duy trì sức bán tốt.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.