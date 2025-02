Valverde quá toàn diện

Không chỉ xuất sắc trong vai trò tiền vệ trung tâm, anh còn có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, chứng tỏ rằng mình là một tài năng không giới hạn trong bất kỳ vai trò nào mà HLV Carlo Ancelotti giao phó. Mới đây, trong chiến thắng thuyết phục 3-1 của Real Madrid trước Manchester City tại lượt về vòng play-off Champions League, Valverde tiếp tục chứng minh mình là cầu thủ không thể thay thế.

Trận đấu với Manchester City là ví dụ điển hình về sự đa năng và hoàn hảo của Valverde. Mặc dù anh chơi ở vị trí hậu vệ phải - không phải là sở trường của mình - tiền vệ của Real Madrid vẫn tỏa sáng rực rỡ, tạo ra nhiều cơ hội, tham gia vào nhiều tình huống tấn công và phòng ngự, trở thành người quan trọng nhất trên sân.

Trước trận đấu, HLV Carlo Ancelotti phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn khi Antonio Rüdiger trở lại, mang đến cơ hội cho Valverde thi đấu ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, ông quyết định giữ Asencio ở hàng thủ, đẩy Aurélien Tchouaméni lên giữa sân và để Valverde ra cánh phải.

Mặc dù việc đưa Valverde ra cánh có thể khiến anh đánh mất những đóng góp quan trọng ở trung tâm, ngôi sao người Uruguay vẫn chứng minh rằng mình có thể chơi tốt ở bất kỳ vị trí nào. Màn trình diễn của anh trước Manchester City là minh chứng cho khả năng ấn tượng.

Không chỉ phòng ngự vững vàng, Valverde còn tích cực tham gia tấn công, di chuyển linh hoạt và tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Anh chính là người giúp Real Madrid lấn lướt Man City trong trận đấu quyết định này.

Trong suốt sự nghiệp tại Real Madrid, Valverde chơi ở bảy vị trí khác nhau, một con số đáng nể đối với một cầu thủ chỉ mới 25 tuổi. Trong đó, vai trò chính của anh vẫn là tiền vệ trung tâm, nơi anh có 275 lần ra sân. Tuy nhiên, Valverde còn được thử sức ở nhiều vị trí khác như tiền vệ phải, tiền vệ trái, tiền vệ tấn công, thậm chí hậu vệ phải - vị trí mà anh thể hiện cực kỳ ấn tượng trong mùa giải này.

Valverde là kiểu cầu thủ toàn diện, có thể thi đấu ở bất kỳ đâu trên sân mà không làm giảm đi chất lượng của mình. Trong mùa giải 2021/22, ngôi sao Nam Mỹ gây ấn tượng mạnh ở vị trí tiền vệ phải, nơi anh đóng góp nhiều pha kiến tạo và giúp Vinicius Jr ghi bàn trong trận chung kết Champions League, mang lại chức vô địch lần thứ 14 cho Real Madrid.

Bên cạnh đó, Valverde cũng không ít lần thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự và thi đấu rất hiệu quả. Mới đây, trong trận đấu với Manchester City, Valverde một lần nữa chứng minh rằng dù ở đâu, anh vẫn là cầu thủ không thể thay thế.

Chắc chắn rằng, dưới sự dẫn dắt của Ancelotti, Valverde đang trở thành nhân tố không thể thiếu trong lối chơi của Real Madrid. Mặc dù có nhiều cầu thủ tấn công tài năng trong đội hình, từ Kylian Mbappe đến Vinicius, Valverde lại là cầu thủ giúp kết nối và cân bằng đội hình. Anh thi đấu toàn diện, không chỉ tấn công hay phòng ngự, mà còn có khả năng giúp đội bóng giữ vững sự ổn định trong suốt 90 phút.

Điều đáng chú ý là sự linh hoạt của Valverde trong việc thay đổi vai trò theo yêu cầu của HLV. Trong khi nhiều cầu thủ chỉ có thể thi đấu tốt ở một vị trí cố định, Valverde có thể thích nghi với nhiều vai trò khác nhau, từ tiền vệ phòng ngự cho đến tiền vệ tấn công, thậm chí hậu vệ phải. Đây chính là lý do vì sao anh được xem là một cầu thủ "đa năng" trong đội hình của Real Madrid.

Đặc biệt, trong trận đấu với Manchester City, Valverde không chỉ tham gia vào các tình huống tấn công mà còn đóng góp rất lớn trong phòng ngự. Anh là cầu thủ tham gia nhiều nhất vào trận đấu, với 77 lần chạm bóng, 4 lần tạo cơ hội ghi bàn, 55 lần chuyền bóng chính xác và 16 lần chuyền bóng tốt vào khu vực cuối sân. Không những thế, Valverde còn là cầu thủ phòng ngự vững chắc, tham gia tích cực vào việc thu hồi bóng và cắt đứt các pha tấn công của đối phương.

Điều đáng nể ở Valverde là dù anh ra sân trong tình trạng không hoàn toàn khỏe mạnh, với cơn đau ở đùi trái và phải tiêm thuốc để thi đấu, bản thân vẫn thể hiện được phong độ cực kỳ ấn tượng. Sự chuyên nghiệp của Valverde là điều không thể phủ nhận.

Tiền vệ người Uruguay có thể không ghi bàn, nhưng những đóng góp của anh trong các pha tấn công và phòng ngự là không thể thay thế. Dù không ghi bàn trong trận gặp Manchester City, Valverde vẫn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng lớn của mình đối với đội bóng.

Theo dữ liệu thống kê, Valverde có hiệu suất vượt trội hơn rất nhiều hậu vệ phải hàng đầu ở Champions League về các chỉ số như tỷ lệ phòng ngự thành công, khả năng di chuyển bóng, chuyền bóng chính xác vào khu vực cấm địa, cũng như thu hồi bóng và cắt bóng. Chính Ancelotti thừa nhận rằng Valverde là "một hậu vệ phải tuyệt vời", và không ngần ngại đặt anh vào vị trí hàng đầu trong danh sách các cầu thủ xuất sắc ở vị trí này.

Dù thi đấu ở vị trí hậu vệ phải, một vị trí mà không phải là sở trường, Valverde vẫn giữ được phong độ và đóng góp quan trọng vào lối chơi chung của Real Madrid. Mùa giải này, Valverde ghi được 8 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo, một thành tích ấn tượng cho một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ hoặc hậu vệ. Dù phải thi đấu ở các vị trí không phải sở trường, Valverde vẫn luôn biết cách ghi dấu ấn và giúp đội bóng tiến lên.

Với phong độ ổn định và khả năng thi đấu linh hoạt, Valverde dần trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình của Real Madrid. Anh là mẫu cầu thủ mà mọi đội bóng đều mơ ước - một cầu thủ hoàn hảo, có thể chơi ở nhiều vai trò, đóng góp cả tấn công và phòng ngự, và luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp và tầm ảnh hưởng lớn trên sân.

Dưới sự chỉ đạo của Ancelotti, Valverde không chỉ là một cầu thủ quan trọng trong chiến lược của đội bóng mà còn là một cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện trận đấu bất cứ lúc nào. Với sự đa năng, toàn diện và chuyên nghiệp, Valverde chắc chắn sẽ còn giúp Real Madrid gặt hái nhiều thành công trong phần còn lại của mùa giải.

