Vá xe miễn phí, tài xế Grab ở TP.HCM bị dọa 'đập nát đầu'

Đang giúp người đi đường vá xe miễn phí, tài xế Grab ở TP.HCM bị người đàn ông tự nhận là có tiệm sửa xe gần đó chửi bới, đe dọa hành hung.

Ngày 31/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi bới, đe dọa tài xế Grab đang giúp người đi đường sửa xe máy tại khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần 2, TP.HCM.

Đáng chú ý, người đàn ông cho rằng việc tài xế Grab giúp người khác sửa xe miễn phí đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiệm sửa xe do mình làm chủ.

Tài xế Grab đang giúp người đi đường vá xe thì người đàn ông xuất hiện. Ảnh cắt từ clip.

Người này liên tục lớn tiếng, yêu cầu tài xế Grab rời khỏi khu vực, đồng thời có những lời lẽ đe dọa như: “Gặp lần nữa tao đập chết m... mày, đập nát đầu mày...” và tuyên bố: “Bố mở tiệm, làm ăn ở đây mà...”. Anh ta cho rằng tài xế Grab không được sửa xe tại khu vực gần nơi mình kinh doanh.

Trong khi đó, tài xế Grab không có hành vi chống trả, chủ yếu giải thích và cố gắng tránh làm mâu thuẫn leo thang.

Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bày tỏ bức xúc trước cách hành xử của người tự xưng chủ tiệm sửa xe, đồng thời ủng hộ hành động giúp đỡ người đi đường của tài xế Grab.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 31/10, anh V.Đ.K., tài xế Grab xuất hiện trong video, xác nhận sự việc xảy ra khoảng 21h15 ngày 30/10 trên đường ĐT743, khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần 2, TP.HCM. Anh đang di chuyển trên đường thì gặp một người bị hỏng xe máy nên dừng lại hỗ trợ sửa chữa.

Trong lúc anh K. đang sửa xe, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, lớn tiếng chửi bới và yêu cầu anh dừng ngay việc này, nói rằng mình có tiệm sửa xe gần đó, việc anh K. giúp người đi đường đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tiệm.

Anh K. khẳng định bản thân chỉ giúp người gặp sự cố, hoàn toàn không thu tiền.

Người này liên tục chửi bới, đe dọa hành hung tài xế Grab. Ảnh cắt từ clip.

“Nói chung là đi ra đường gặp thì hỗ trợ thôi. Với lại em chạy Grab mà, đi đường gặp người ta bị thì em hỗ trợ thôi. Đâu có lấy tiền bạc gì đâu”, anh K. nói và cho biết thêm, người đàn ông trên không chỉ chửi bới mà còn xô đẩy, đập phá đồ nghề sửa xe.

Theo tài xế Grab, đoạn video đăng tải trên mạng xã hội đã được cắt bớt một số hình ảnh liên quan đến xô xát và hành vi đập đồ nghề: “Cái clip này em có cắt cái đoạn mà ổng đánh em với lại ổng đập đồ”.

Theo anh K., đây là lần đầu tiên anh gặp người đàn ông nói trên. Trước đó, hai người không quen biết và không có mâu thuẫn cá nhân. Anh cũng cho biết việc giúp đỡ người đi đường gặp sự cố xe máy là hành động tự nguyện. Trong quá trình chạy Grab, nếu gặp người cần hỗ trợ và có khả năng giúp đỡ, anh thường dừng lại giúp mà không nhận tiền.