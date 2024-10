Va chạm với xe tải, hai người ở Quảng Ninh tử vong

Vào tối 2/10, trên Quốc lộ 18B (đoạn qua bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra tai nạn giao thông giữa xe tải và xe môtô khiến hai người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Vào tối 2/10, trên Quốc lộ 18B (đoạn qua bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe môtô khiến hai người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, xe ôtô tải biển kiểm soát 14C-358.XX do anh Lỷ Cắm Ch (sinh năm 2001, trú bản Tình Á, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà) điều khiển trên Quốc lộ 18B (hướng từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh ra Quốc lộ 18) khi đi đến đoạn qua bản Kháy Phầu, xã Quảng Đức thì xảy ra va chạm với xe môtô (chưa rõ biển số).

Thời điểm đó, trên xe môtô có hai người là anh Trưởng A.S (sinh năm 1991) và Lỷ Ph.Th (sinh năm 1996) đều trú tại bản Chăn Mùi, xã Quảng Đức (hiện cơ quan chức năng đang xác minh người điều khiển phương tiện).

Vụ tai nạn khiến anh S và anh Th tử vong tại chỗ; hai phương tiện bị hư hỏng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng huyện Hải Hà phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cùng ngày, tại Km265 trên Quốc lộ 18 (đoạn qua xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái), xe container biển số 15F-013.XX/15RM-000.XX do anh P.V.H (trú huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) điều khiển đi hướng Móng Cái-Hải Hà đã xảy ra va chạm với xe môtô biển số 14K1-356.XX do một người phụ nữ điều khiển chở theo một người khác di chuyển hướng ngược lại.

Hậu quả là hai người đi xe máy bị thương phải đi cấp cứu, hai xe hư hỏng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều tiết giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.