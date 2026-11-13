Ưu và nhược điểm của iPhone 18 Pro Max sau gần 2 tháng sử dụng

iPhone 18 Pro Max cải thiện thời lượng pin, camera và hiệu năng, song trọng lượng, giá bán và mức khác biệt chưa rõ so với thế hệ trước khiến người dùng cân nhắc.

iPhone 18 Pro Max ra mắt tại Việt Nam ngày 18/9, tập trung cải thiện 3 yếu tố chính gồm thời lượng pin, camera và hiệu năng. Sau gần 2 tháng, đánh giá từ nhiều trang công nghệ quốc tế phần nào cho thấy tác động thực tế của loạt nâng cấp này.

Pin là điểm nâng cấp dễ nhận thấy

Thời lượng pin là điểm nhận nhiều đánh giá tích cực. Theo công bố của Apple, phiên bản iPhone 18 Pro Max chỉ dùng eSIM có thể phát video liên tục tối đa 45 giờ trong điều kiện thử nghiệm.

iPhone 18 Pro Max có thời lượng pin dài hơn thế hệ trước.

Con số thực tế thay đổi tùy cách sử dụng. Theo bài kiểm tra của Tom's Guide, iPhone 18 Pro Max duy trì trung bình 18 giờ 27 phút khi duyệt web liên tục qua mạng 5G, cao hơn mức 17 giờ 54 phút của iPhone 17 Pro Max ở cùng bài thử nghiệm.

Mức chênh khoảng 33 phút không lớn, nhưng cho thấy Apple tiếp tục tối ưu khả năng tiết kiệm năng lượng trên dòng Pro Max.

Camera linh hoạt hơn, chưa tạo khác biệt rõ ràng

Camera là thay đổi đáng chú ý tiếp theo. Apple lần đầu trang bị hệ thống khẩu độ thay đổi cho camera chính Fusion 48 MP, cho phép người dùng điều chỉnh khẩu độ từ f/1.48 đến f/4 thay vì phụ thuộc vào một mức cố định như trước đây.

Về nguyên lý, khẩu độ lớn giúp thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong môi trường tối. Ngược lại, khẩu độ nhỏ tăng độ sâu trường ảnh, hữu ích khi chụp nhóm đông người hoặc cần nhiều chi tiết hiển thị rõ nét trong khung hình.

Theo Apple, tính năng mới giúp người chụp chủ động kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh.

Người dùng trải nghiệm camera iPhone 18 Pro Max tại cửa hàng.

Dù vậy, trải nghiệm thực tế cho thấy nâng cấp này chưa tạo khác biệt rõ ràng trong mọi tình huống. Trang 91mobiles nhận xét khả năng chụp thiếu sáng có cải thiện, song lợi ích của khẩu độ thay đổi khá hạn chế đối với người chủ yếu chụp ở chế độ tự động. Bên cạnh đó, nút Camera Control chưa hỗ trợ chỉnh trực tiếp khẩu độ như kỳ vọng của một số người dùng.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro Max tiếp tục phát huy thế mạnh về nhiếp ảnh di động, phù hợp nhu cầu chụp chân dung, quay video hoặc tự tùy chỉnh thông số. Người dùng phổ thông khó tận dụng hết loạt tính năng chuyên sâu này.

Hiệu năng mạnh, trọng lượng là điểm trừ

iPhone 18 Pro Max sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới. Cấu hình này phát huy hiệu quả khi người dùng thường xuyên chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video hoặc chạy ứng dụng nặng.

Ở tác vụ thông thường như nhắn tin, lướt mạng xã hội hay xem video, người dùng phổ thông khó cảm nhận rõ khác biệt về hiệu năng so với iPhone 17 Pro Max.

Về thiết kế, iPhone 18 Pro Max giữ kiểu dáng quen thuộc, màn hình 6,9 inch và Dynamic Island thu gọn hơn. Điểm trừ nằm ở trọng lượng. Theo 91mobiles, thiết bị nặng khoảng 249 g, tăng 18 g so với iPhone 17 Pro Max.

Đây là sự đánh đổi thường thấy trên dòng Pro Max. Người dùng có màn hình rộng, pin lớn và hệ thống camera cao cấp, đổi lại phải chấp nhận một thiết bị tương đối nặng.

iPhone 18 Pro Max nặng hơn thế hệ trước khoảng 18 g.

Mức giá và bài toán lên đời

Bên cạnh phần cứng, giá bán là yếu tố khó bỏ qua khi đánh giá iPhone 18 Pro Max. Sản phẩm có giá niêm yết từ 41,999 triệu đồng cho phiên bản 256 GB tại Việt Nam, phiên bản dung lượng cao hơn có giá tăng đáng kể.

Đây là khoản đầu tư cần cân nhắc, đặc biệt đối với người dùng iPhone 16 Pro Max hoặc iPhone 17 Pro Max. Theo 91mobiles, nếu iPhone 17 Pro Max vẫn đáp ứng tốt nhu cầu, việc chuyển sang thế hệ mới chưa thực sự cần thiết.

Đối với người dùng iPhone 15 Pro Max hoặc thế hệ cũ hơn, khác biệt về hiệu năng, thời lượng pin và camera sẽ rõ ràng hơn.

iPhone 18 Pro Max cho thấy Apple tiếp tục hoàn thiện thế mạnh vốn có của dòng di động cao cấp.

Thời lượng pin tốt, hiệu năng mạnh và camera có thêm khả năng kiểm soát là ưu điểm đáng ghi nhận. Trong khi đó, trọng lượng lớn, giá bán cao và mức cải thiện chưa rõ ràng so với iPhone 17 Pro Max vẫn là hạn chế.

iPhone 18 Pro Max là phương án phù hợp cho người dùng muốn nâng cấp từ thế hệ iPhone cũ, nhưng chưa đủ khác biệt để người dùng iPhone 17 Pro Max “lên đời”.

Độc giả tham khảo giá iPhone 18 và iPhone 18 Pro Max tại ShopDunk, đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam.