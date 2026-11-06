UPRIZE mang ‘Úm Ba La’ đến mùa sale 11.11 của Shopee

TVC “Úm Ba La Shopee 11.11 - sale khủng của năm” đánh dấu hoạt động đầu tiên của UPRIZE trong vai trò đại sứ thương hiệu Shopee mùa mua sắm cuối năm.

Dịp 11/11 sắp tới, 7 chàng trai tiếp tục hẹn gặp người hâm mộ và người dùng Shopee tại loạt chương trình đang dần được hé lộ.

Từ khách mời quen thuộc đến đại sứ thương hiệu

Tuần qua, Shopee công bố nhóm nhạc UPRIZE trở thành đại sứ thương hiệu mùa mua sắm cuối năm trên nền tảng mạng xã hội. Đây là dấu mốc mới trong hành trình đồng hành giữa Shopee và UPRIZE, đồng thời mở ra chuỗi hoạt động mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dùng trong mùa sale cuối năm.

UPRIZE trở thành đại sứ thương hiệu mùa mua sắm cuối năm của Shopee.

UPRIZE gồm 7 thành viên bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng, ra mắt album đầu tay vào tháng 7 năm nay. Nhóm ghi dấu ấn với khả năng trình diễn và hình ảnh trẻ trung, năng động.

Trước khi đảm nhận vai trò đại sứ, UPRIZE là gương mặt quen thuộc với cộng đồng người dùng Shopee, đặc biệt là khán giả thường xuyên theo dõi chương trình giải trí trên nền tảng. Nhóm là khách mời góp mặt xuyên suốt các tập “Sao Thì Sao 2” phát sóng từ tháng 4, tiếp đó là chương trình “Sao live đỉnh chóp” tháng 6 và nhiều hoạt động đồng hành khác.

Vì vậy, thông tin UPRIZE trở thành đại sứ thương hiệu mùa mua sắm cuối năm của Shopee thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ nhóm và người dùng. Bài đăng công bố nhận nhiều lượt tương tác, chia sẻ và bình luận bày tỏ sự thích thú, tò mò về màn kết hợp này. Khi danh tính đại sứ đã rõ, điều được mong chờ tiếp theo là Shopee và UPRIZE sẽ mang đến những gì trong dịp 11/11.

Bài đăng công bố đại sứ thương hiệu UPRIZE nhận nhiều lượt tương tác.

Ngay sau thông tin ra mắt đại sứ, Shopee đăng tải TVC “Úm Ba La Shopee 11.11 - sale khủng của năm”. Giai điệu bắt tai, dễ nhớ của ca khúc Úm Ba La của UPRIZE kết hợp hình ảnh vui nhộn, đem tới không khí rộn ràng và màu sắc mới cho dịp sale 11/11.

Song song phủ sóng trên nền tảng trực tuyến, hình ảnh tân đại sứ thương hiệu còn xuất hiện trên hệ thống quảng cáo ngoài trời, đưa thành viên UPRIZE và sự kiện “Sale Khủng của năm 11.11” của Shopee đến gần công chúng hơn.

Hoạt động của UPRIZE trong dịp sale 11/11

Tiếp nối TVC, vào 12h30 ngày 11/11 trên Shopee Live, người dùng sẽ có dịp cùng UPRIZE khám phá không gian “công viên giải trí Shopee” trong tập mới của “Sao Thì Sao 2”. Đây là điểm hẹn để khán giả vừa gặp thần tượng, theo dõi chương trình giải trí, vừa tận hưởng không khí mua sắm ngày 11/11 ngay trên ứng dụng.

Tái ngộ Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Ngọc Phước và Tuấn Kiệt, thành viên UPRIZE sẽ tham gia loạt trò chơi tương tác và thử thách. Màn phối hợp, đối đáp giữa UPRIZE và dàn khách mời hứa hẹn mang đến nhiều tình huống bất ngờ, hài hước.

UPRIZE khám phá “công viên giải trí Shopee” cùng Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Ngọc Phước và Tuấn Kiệt tại “Sao Thì Sao 2”, lúc 12h30 ngày 11/11 trên Shopee Live.

Ngoài ra, UPRIZE còn mang đến nhiều bất ngờ khác trong dịp sale 11/11 với hoạt động đang dần được hé lộ.

Người dùng có thể theo dõi kênh chính thức của Shopee để cập nhật thông tin mới nhất về hoạt động đồng hành của UPRIZE và ưu đãi trong sự kiện “Sale khủng của năm 11.11” diễn ra đến ngày 13/11.