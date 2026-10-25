Uống nước dừa mỗi ngày, chức năng thận thay đổi ra sao?

Nước dừa là thức uống tự nhiên được nhiều người ưa chuộng nhờ vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Shutterstock.

Nước dừa giàu chất điện giải, có thể giúp bù nước, bổ sung khoáng chất và hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, uống quá nhiều cũng có thể gây ra những tác dụng không mong muốn.

Nước dừa là thức uống quen thuộc ở các nước nhiệt đới, đặc biệt vào những ngày nắng nóng. Không chỉ có vị ngọt thanh, dễ uống, nước dừa còn cung cấp nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kali, magie và canxi. Trong cuốn sách Lợi ích sức khỏe từ dừa, tác giả Bruce Fife đề cập đến nhiều tác động của nước dừa đối với sức khỏe, từ khả năng bù nước, hỗ trợ hệ tiết niệu đến những lợi ích tiềm năng đối với tim mạch.

Bổ sung nước và chất điện giải cho cơ thể

Theo cuốn sách Lợi ích sức khỏe từ dừa, nước dừa là chất lỏng tương đối trong suốt, giống nước hơn là sữa. Nó rất ngọt và ngon. Đây là thức uống yêu thích của người châu Á và người dân các đảo Thái Bình Dương. Ngoài đường tự nhiên, nước dừa còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất. Đây là thức uống bổ dưỡng, giàu kali, clorua, canxi và magie, với lượng nhỏ natri, đường và đạm. Nước dừa gần như không có chất béo. Hàm lượng khoáng chất của dừa cũng khá ổn định, còn nồng độ đường và đạm tăng theo quá trình chín của quả.

Nhờ thành phần khoáng chất, nước dừa có thể hỗ trợ bổ sung lượng nước và chất điện giải bị mất khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Đây cũng là lý do nước dừa thường được sử dụng như loại đồ uống giải khát tự nhiên sau các hoạt động thể chất. Thức uống này cũng rất hữu ích ở các vùng nhiệt đới trong việc khắc phục tình trạng mất nước do tiêu chảy.

Ngoài ra, thành phần điện giải của nước dừa khá giống huyết tương người, vì thế nước dừa đã được bác sĩ sử dụng làm dung dịch truyền tĩnh mạch để ngăn mất nước. Nước dừa vô trùng khi được lấy từ dừa tươi. Bác sĩ làm việc tại vùng nhiệt đới thường dùng nước dừa làm dung dịch truyền tĩnh mạch.

Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một lợi ích khác được đề cập trong sách là khả năng ảnh hưởng đến nồng độ cholesterol trong máu. Tác giả dẫn một nghiên cứu ghi nhận mức HDL-cholesterol, thường được gọi là cholesterol tốt, tăng 46,2% sau khi sử dụng nước dừa. Đồng thời, lượng cholesterol trong gan giảm 26,3% và chỉ số liên quan đến nguy cơ xơ vữa động mạch giảm 41,1%.

Nước dừa vẫn có một số đặc điểm dinh dưỡng đáng chú ý. Đặc biệt, kali là khoáng chất tham gia điều hòa cân bằng dịch và hoạt động của cơ, thần kinh. Chế độ ăn cung cấp đủ kali có vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Ngoài ra, nước dừa còn chứa một số hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa. Theo Bruce Fife, các hợp chất này có thể góp phần hạn chế tác động của gốc tự do đối với tế bào. Hoạt tính chống oxy hóa của nước dừa tươi có thể giảm sau quá trình xử lý nhiệt.

Nước dừa tốt cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý. Ảnh: Pexels.

Tác động đến thận và hệ tiết niệu

Nước dừa từ lâu đã được sử dụng trong một số phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống liên quan đến đường tiết niệu. Trong sách, Bruce Fife đề cập đến các báo cáo về việc sử dụng nước dừa nhằm hỗ trợ đào thải sỏi thận. Ông dẫn kinh nghiệm của bác sĩ Eugenio Macalalag, từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa Trung Hoa ở Philippines, trong việc nghiên cứu các phương pháp sử dụng nước dừa đối với bệnh lý sỏi tiết niệu.

Theo tác giả, việc uống nước dừa có thể làm tăng lượng nước tiểu, góp phần pha loãng nước tiểu và hạn chế sự tích tụ của một số chất tạo sỏi. Với người khỏe mạnh, duy trì đủ lượng nước uống hàng ngày là một trong những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ hình thành một số loại sỏi thận.

Ngược lại, người mắc bệnh thận mạn tính hoặc có tình trạng tăng kali máu cần thận trọng khi uống nước dừa. Do chứa nhiều kali, việc sử dụng quá nhiều có thể khiến nồng độ kali trong máu tăng cao, đặc biệt khi chức năng đào thải của thận suy giảm.

Những tác động khác đối với cơ thể

Bên cạnh tim mạch và hệ tiết niệu, Bruce Fife còn đề cập đến một số tác động tiềm năng khác của nước dừa.

Một trong số đó là ảnh hưởng đến áp lực bên trong mắt. Bruce Fife dẫn nghiên cứu ghi nhận việc uống nước dừa có thể làm giảm nhãn áp trong khoảng thời gian ngắn, với tác dụng được theo dõi trong 2,5 giờ.

Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để chứng minh nước dừa có thể phòng ngừa hoặc điều trị bệnh glaucoma (cườm nước). Người mắc bệnh vẫn cần sử dụng thuốc và theo dõi nhãn áp theo chỉ định của bác sĩ để tránh nguy cơ tổn thương thần kinh thị giác.

Một tác động khác đáng chú ý là nước dừa có thể gây nhuận tràng khi uống với lượng lớn. Theo Bruce Fife, khả năng dung nạp nước dừa ở mỗi người không giống nhau. Một số người có thể uống nhiều mà không gặp vấn đề, trong khi người khác dễ bị đi ngoài phân lỏng hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Vì vậy, uống nước dừa với lượng vừa phải sẽ phù hợp hơn so với việc sử dụng quá nhiều trong một lần. Nhìn chung, nước dừa có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh nhờ khả năng cung cấp nước và khoáng chất. Với người khỏe mạnh, uống một lượng vừa phải mỗi ngày thường không gây vấn đề, nhưng không nhất thiết phải uống hàng ngày để có sức khỏe tốt.