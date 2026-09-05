Ung thư tụy: Những điều cần biết

Ung thư tụy thường gặp ở người 60-70 tuổi, diễn tiến âm thầm với đau bụng, sút cân, vàng da. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh.

I. Đặc điểm của ung thư tụy

1. Tỷ lệ

– Trên thế giới, loại ung thư này chiếm khoảng 3% các loại ung thư. Tại Việt Nam, ung thư này hiếm gặp, chiếm chưa đầy 1% tổng số những người hiện mắc ung thư.

– Lứa tuổi thường gặp là 60-70 tuổi.

– Nữ giới mắc căn bệnh này nhiều hơn nam giới.

– Ung thư đầu tụy cao hơn đuôi tụy.

Ung thư tuyến tụy diễn tiến âm thầm. Ảnh: Freepik.

2. Nguyên nhân

– Có thể do uống rượu, hút thuốc lá nhiều, ăn nhiều thịt, uống nhiều cà phê.

– Nhưng thường có liên quan với viêm tụy cấp hoặc mãn.

– Cũng thấy có liên quan giữa ung thư tụy với sỏi mật và xơ gan, đái đường.

3. Triệu chứng

– Đau âm thầm và tăng dần.

– Sút cân, rối loạn ăn uống, vàng da ngứa, mệt mỏi, đái đường.

4. Chẩn đoán

Dựa trên lâm sàng và các xét nghiệm siêu âm, chụp mạch máu.

5. Điều trị

Phẫu thuật khó khăn, điều trị tia xạ và hóa chất chỉ tạm thời.

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II. Một số lương thực, thực phẩm có khả năng phòng chống ung thư tụy

Trước tiên giới thiệu một vài y văn thế giới có liên quan đến vấn đề ung thư tụy.

Năm 1977, một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật đã thông báo về nam giới ăn thịt hàng ngày, thì nguy cơ mắc bệnh ung thư tụy gấp 2,5 lần so với những người không ăn.

Những người dùng mỗi ngày một tách cà phê thì tỷ lệ ung thư tụy gần gấp đôi so với những người không uống cà phê, theo kết quả nghiên cứu năm 1981, ở trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Havard thực hiện.

Những người theo giáo phái Mormon có chế độ ăn uống nhiều các loại ngũ cốc, trái cây và rau củ, dùng thịt vừa phải, hạn chế chất kích thích, rượu và thuốc lá thì ít bị ung thư tụy hơn là những người khác (theo điều tra về dịch tễ học 1980). Các nam tín đồ Mormon mắc bệnh ít hơn (36%) so với các nữ tín đồ (19%). Các chức sắc nhà thờ, những người tôn trọng triệt để các lời khuyên về dinh dưỡng thì ít mắc ung thư tụy hơn (53%).

Dưới đây có thể kể một trường hợp bị ung thư tụy đã được cứu sống bằng chế độ dinh dưỡng thích hợp mà y văn đã nêu ra.

Hugh Faulkner là một thầy thuốc có tiếng ở London; ông đã về hưu và sống tại một nông trại ở Ý. Sau khi quay lại làng ở Florence với vợ là Marian, cũng là một bác sĩ trước ở London, ông bị ung thư tụy. Cả hai người đều biết bị ung thư tụy là một bản án tử hình.

Faulkner được phẫu thuật để giảm bớt tắc nghẽn nhưng không được cắt bỏ phần ung thư. Sau khi đọc nhiều cuốn sách, bác sĩ Faulkner quả quyết rằng ăn dưỡng sinh có thể giúp cải thiện cuộc sống của mình trong vài tháng.

Thông thường bệnh nhân được chẩn đoán ung thư tụy sẽ chết trong từ hai đến bốn tháng. Tỷ lệ sống được một năm rất thấp. Bác sĩ Faulkner nói: "Bây giờ điều tôi sợ không phải là cái chết, mà là sự đau đớn bất lực, mất tự do và trở nên vô lực".

Trở về Anh, Faulkner vào ở nhà tế bần, nơi dành cho những người sắp chết. Trong khi chờ chết, vợ chồng ông đến viện sức khoẻ cộng đồng - một trung tâm áp dụng dưỡng sinh ở London.

Các chuyên gia dinh dưỡng ở Boston đã khuyên họ ăn kiêng và động viên cho đến gặp ông Kushi, một nhà dinh dưỡng học để hỏi: “Ăn dưỡng sinh có chữa khỏi cho tôi không?", Kushi nói: "Không, nhưng có thể cải thiện cơ thể của anh".

Khi trở về nông trại của họ ở Italy, cặp vợ chồng này bắt đầu tự nấu nướng lấy. Bữa ăn sáng, họ dùng cháo đặc nấu bằng ngũ cốc lứt, và thỉnh thoảng ăn bánh mì ngũ cốc lát. Bữa trưa dùng súp rau, đậu phụ và các món có chất đạm khác. Bữa tối họ ăn cơm gạo lứt nấu bằng nồi áp suất và rau củ, nước trái cây nấu chín.

Bác sĩ Faulkner đã hết tiêu chảy, ông cảm thấy đỡ hẳn. Nhiều người gặp ông ở nhà tế bần nay đều ngạc nhiên khi thấy ông chẻ củi với sức lực dồi dào. Mùa thu 1980, kiểm tra y khoa cho thấy ông không còn dấu hiệu ung thư và không còn gì khác thường nữa.

5 năm sau lời chẩn đoán kinh khủng, bác sĩ Faulkner tiếp tục hồi phục sức khoẻ, ông ăn được và ngủ ngon, đi thăm thú nhiều nơi và bơi lội nhiều lần trong tuần, học nhạc, học đánh máy chữ. Ông viết dòng chữ: "Tôi cảm thấy có nhiều sinh lực hơn cả những năm trước đây".

Là một bác sĩ chính thống, chính ông cũng không ngờ rằng việc ăn dưỡng sinh lại có ảnh hưởng đến chữa lành bệnh nan giải như thế. Ông đang thực hành nó và điều khiển số phận của mình.