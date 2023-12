Ứng dụng ngân hàng số 'vạn năng' VietinBank iPay Mobile

Sau hơn 10 năm ra mắt, ứng dụng VietinBank iPay đã trở thành giải pháp ngân hàng số “vạn năng” cho người dùng.

Trước làn sóng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra ngày càng mạnh mẽ, tháng 10/2013, VietinBank chính thức triển khai dịch vụ Mobile Banking tại Việt Nam. Sau đó, đến năm 2019, VietinBank iPay Mobile được nâng cấp và phát triển trên nền tảng công nghệ mới dựa trên giao diện lập trình ứng dụng mở (Open APIs) với tên gọi VietinBank iConnect.

Với nền tảng hiện đại này, VietinBank dễ dàng kết nối với các đối tác để gia tăng tính năng, tiện ích, xây dựng một hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu về tài chính của khách hàng.

Thông minh, hiện đại, bảo mật tối ưu

Với việc ứng dụng hệ thống công nghệ hiện đại được đánh giá cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương kết hợp Big Data và AI, VietinBank iPay Mobile như một trợ lý tài chính ảo giúp người dùng quản lý tài khoản, đề xuất, gợi ý các tính năng, sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tập trung vào các tính năng “phi tiếp xúc”, đồng thời liên tục cập nhật các tính năng mới nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm ngân hàng số lý tưởng, đáp ứng đa dạng các nhu cầu từ tài chính đến các nhu cầu phục vụ đời sống hàng ngày. Khách hàng sở hữu điện thoại di động thông minh, máy tính bảng có kết nối Internet (3G, 4G, wifi) là có thể truy cập và sử dụng ứng dụng dễ dàng.

VietinBank iPay Mobile như một trợ lý tài chính phục vụ mọi nhu cầu của người dùng.

Lựa chọn sử dụng VietinBank iPay Mobile, khách hàng còn được miễn phí các giao dịch trên ứng dụng như chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, miễn phí dịch vụ iPay… mà không cần bất kỳ điều kiện ràng buộc về duy trì số dư tài khoản hay giao dịch. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể cá nhân hóa tài khoản cá nhân của mình để thể hiện cá tính, nét riêng biệt với các tính năng đặt biệt danh tài khoản (Alias) hay tùy biến mã QR tài khoản thanh toán…

Song song với việc đa dạng hóa tính năng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, VietinBank còn đặt yếu tố an toàn, bảo mật cho người sử dụng dịch vụ số lên hàng đầu. Mọi giao dịch của người dùng trên kênh ngân hàng số đều được bảo mật bằng xác thực Soft OTP hoặc xác thực khuôn mặt, mang tới sự an tâm cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính. Mặt khác, khách hàng giao dịch trên ứng dụng iPay Mobile có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm an ninh mạng giúp bảo vệ người dùng khỏi các gian lận công nghệ làm thất thoát tài khoản.

Gói trọn trải nghiệm trên smartphone

Đến nay, VietinBank đã liên kết với hơn 2.000 nhà cung cấp và đưa hơn 150 tính năng, dịch vụ lên ứng dụng, giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Các tính năng được VietinBank phát triển và cung cấp tới khách hàng trên ứng dụng iPay Mobile có thể kể đến như nhóm tính năng tài chính cơ bản (mở tài khoản trực tuyến, chuyển tiền trong/ngoài hệ thống, chuyển tiền quốc tế, gửi tiết kiệm, vay thấu chi, mở thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, trả nợ thẻ, trả nợ vay...); Nhóm tính năng phục vụ nhu cầu đời sống hàng ngày (thanh toán các loại hóa đơn điện, nước, viễn thông, Internet, mua sắm hàng hóa VNShop, gọi taxi, nạp tiền điện thoại...); Nhóm tính năng chăm sóc sức khỏe, du lịch, giải trí; Nhóm tính năng đầu tư và nhóm tính năng dịch vụ công, nộp thuế phí...

Với việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tính năng trên ứng dụng, VietinBank iPay Mobile đã trở thành hệ sinh thái ngân hàng số đa tính năng, đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng và mang tới trải nghiệm cho khách hàng trên thiết bị smartphone duy nhất.

Chị Nguyễn Thu Trang (Hà Nội) chia sẻ: “Từ ngày biết đến VietinBank iPay Mobile, tôi không cần phải lo lắng bị nhắc nợ hoặc quá hạn thanh toán hóa đơn nữa. Tính năng thanh toán hóa đơn tự động với vài thao tác đơn giản, nhanh chóng giúp tôi tiết kiệm thời gian hơn”.

Anh Trần Bảo Nam - khách hàng tại TP Hải Phòng cho biết: “Tôi rất thích hệ sinh thái VietinBank iPay Mobile với nhiều tính năng hay giúp tôi có thể vừa đặt taxi, vé xem phim lại có thể mua sắm, chuyển tiền chứng khoán... Chỉ cần sử dụng ứng dụng VietinBank iPay Mobile là có thể giải quyết mọi nhu cầu của cá nhân. Chưa kể còn có nhiều ưu đãi dành cho người dùng”.

VietinBank iPay Mobile và mang tới trải nghiệm “all in one” cho khách hàng chỉ với một chiếc smartphone.

Những con số biết nói

Mục tiêu của việc gia tăng tính năng, tăng cường bảo mật… của VietinBank cho ứng dụng iPay Mobile là gia tăng trải nghiệm và lợi ích của khách hàng khi sử dụng. Đây là kim chỉ nam giúp VietinBank iPay Mobile trở thành ứng dụng ngân hàng được khách hàng tin dùng với tốc độ tăng trưởng khách hàng bình quân 20-30% và tăng trưởng giao dịch kênh số bình quân tăng 200% các năm trước.

Ngoài ra, VietinBank iPay Mobile cũng nhận được rất nhiều giải thưởng lớn nhưtop 10 Sao Khuê, hay “Best Mobile Banking Technology Implementation - Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất”do Tạp chí The Asian Banker trao tặng…

Ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile đạt nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín.

Trong thời gian tới, VietinBank sẽ tiếp tục làm giàu kho tiện ích, cung cấp thêm nhiều APIs để kết nối mạnh hơn tất cả ngành nghề, lĩnh vực trong cuộc sống. Cùng với các đối tác, VietinBank nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, trong đó khách hàng vẫn tiếp tục là trọng tâm và được tận hưởng mọi tính năng, tiện ích của hệ sinh thái.