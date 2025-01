Ùn tắc giao thông căng thẳng, kéo dài nhiều giờ tại TP.HCM

Nghị định 168 của Chính phủ có hiệu lực với mức xử phạt cao nên người dân tuân thủ hơn, nhất là hạn chế rẽ phải khi đèn đỏ.

Công nhân gắn đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại một số nút giao. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN.

Từ ngày 1/1 đến nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng so với thời điểm cuối năm 2024, trung bình tăng từ 2,8% đến 11,4%; trong đó, các tuyến đường trung tâm tăng đến 17%.

Nội dung được nêu ra tại cuộc họp ngày 13/1 của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với một số sở ngành về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An, so sánh dữ liệu thì từ ngày 1/1 đến nay, lưu lượng phương tiện tăng 2,8-11,4%. Mật độ xe rất lớn tập trung tại khu vực trung tâm, sân bay Tân Sơn Nhất, quận Bình Thạnh… Tình hình ùn tắc giao thông cũng từ đó căng thẳng hơn.

Dữ liệu quan trắc cho thấy các tuyến đường tại trung tâm thành phố tăng khoảng 17%, một số khu vực cửa ngõ cũng tăng 10%.

Ông Bùi Hòa An cho rằng điều này dẫn đến năng lực thông hành qua các nút giao xu hướng chậm hơn, chu kỳ đèn xanh không thể giải tỏa hết xe, ảnh hưởng dây chuyền tới các giao lộ lân cận. Ngoài ra, khu vực trung tâm hiện nay thường xuyên tổ chức sự kiện nên phải hạn chế xe một số tuyến đường, nhu cầu đi lại dịp cuối năm cũng tăng.

Mặt khác, Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực với mức xử phạt cao nên người dân tuân thủ hơn, nhất là hạn chế rẽ phải khi đèn đỏ. Với mật độ xe rất lớn, các tuyến đường khu trung tâm đa phần nút giao lại gần nhau dẫn đến tình trạng dừng chờ kéo dài.

Về giải pháp, ông Bùi Hòa An cho biết đến nay Sở Giao thông Vận tải đã và đang phối hợp Công an Thành phố lắp đặt bổ sung tín hiệu đèn giao thông rẽ phải khi đèn đỏ ở hơn 130 vị trí giao lộ. Các đơn vị cũng tiếp tục phối hợp để xem xét, thống nhất lắp đặt bổ sung thêm tín hiệu đèn ở những vị trí phù hợp, cùng với các giải pháp về điều chỉnh đèn tín hiệu, cập nhật tình hình giao thông, tăng cường xử lý, phần luồng…

Theo Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Dương, từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP áp dụng, tình hình tai nạn giao thông ở thành phố giảm 24% so với cùng kỳ, các vi phạm cũng giảm rất nhiều. Tuy nhiên, một trong những lý do nhiều tuyến đường trung tâm thành phố gần đây ùn ứ là thành phố mới diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn, một số tuyến đường phải hạn chế xe.

Lực lượng Công an Thành phố cũng ghi nhận người dân gần tới giao lộ hiện nay có xu hướng bắt đầu dừng xe khi đèn xanh chưa hết, còn khoảng 5 giây. Các xe chiếm dụng mặt đường lớn, làm xe phía sau bị dồn lại, nhất là giờ cao điểm. Hiện Công an Thành phố đang tập trung bố trí lực lượng tại các điểm nóng, đồng thời phân luồng từ xa, hạn chế xe dồn đến nơi ùn tắc.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây khung giờ cao điểm ở nhiều nơi có ùn tắc; trong đó, nhiều nút giao người dân không chấp hành, đa số là rẽ phải khi đèn đỏ hoặc lấn trái để dừng. Khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực cùng với cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm, tuần tra, kiểm soát, ý thức người tham gia giao thông đã cải thiện rõ rệt, tình trạng vi phạm giảm đáng kể. Hiện còn một số nhóm như taxi, shipper vẫn vi phạm khi đón trả khách, leo lề đường…

Ông Nguyễn Thành Lợi cũng nhìn nhận, tình hình ùn ứ giao thông lại trở nên phức tạp hơn. Người dân phản ánh nguyên nhân chính là quy định cấm rẽ phải khi đèn đỏ tại nhiều giao lộ. Điều này dẫn đến ùn tắc phương tiện tại các khu vực mà hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu. Ban An toàn giao thông đã khảo sát và đề xuất lắp đặt thêm các đèn tín hiệu cho phép rẽ phải hoặc rẽ trái tại một số giao lộ để giảm ùn tắc.