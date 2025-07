U23 Việt Nam quá già dơ, tinh quái

Trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 tại Gelora Bung Karno tối 29/7 khép lại với kịch bản không mấy ngạc nhiên: U23 Việt Nam tiếp tục lên ngôi, dù U23 Indonesia có lợi thế sân nhà và một khát khao cháy bỏng. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Công Phượng ở phút 37 là khoảnh khắc định đoạt trận đấu, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là sự bản lĩnh và “già dơ” của đội bóng áo đỏ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

U23 Indonesia nhập cuộc với khí thế mạnh mẽ, chủ động cầm bóng và tấn công ngay từ đầu. Nhưng chính sự vững vàng của hàng thủ Việt Nam, cùng cách điều chỉnh trận đấu đầy toan tính của HLV Kim Sang-sik, khiến mọi nỗ lực ấy bị bẻ gãy.

HLV Kim Sang-sik - người từng được đánh giá cao về khả năng “đọc” trận đấu - tiếp tục chứng minh rằng ông hiểu rất rõ đối thủ. Sự kiên nhẫn, kỷ luật và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu của U23 Việt Nam là minh chứng rõ rệt cho điều đó.

Cuối trận, khi Indonesia cố gắng triển khai những tình huống ném biên chiến thuật, HLV Kim đứng gần đường biên để chỉ đạo học trò và vô tình làm gián đoạn Robi Darwis. Tình huống ấy khiến đồng nghiệp Gerald Vanenburg (U23 Indonesia) nổi giận, nhưng nhìn ở một góc độ khác, nó cũng thể hiện sự tỉnh táo và khả năng gây áp lực tâm lý đúng lúc của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trong những trận chung kết căng thẳng, từng chi tiết nhỏ đều có thể tạo nên sự khác biệt - và HLV Kim thể hiện một sự lọc lõi đáng nể.

Trận đấu được định đoạt bởi một tình huống cố định, điều mà Việt Nam luôn khai thác tốt. Ở phút 37, từ quả phạt góc, hàng thủ Indonesia phá bóng không dứt khoát, để Nguyễn Công Phương tung cú sút cực mạnh trong vòng cấm, mở tỷ số. Đây là bàn thắng không chỉ thể hiện kỹ năng dứt điểm, mà còn phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Việt Nam trong những tình huống “bóng chết” - vũ khí quan trọng ở cấp độ U23.

Indonesia dù tăng tốc trong hiệp hai, tung vào sân Dony Tri Pamungkas và đẩy Jens Raven cùng Rayhan Hannan dâng cao, vẫn không thể xuyên thủng hàng thủ áo đỏ. Từng pha bọc lót, từng bước di chuyển của hàng thủ Việt Nam đều cho thấy sự gắn kết và tỉnh táo, khiến khung thành của Ardiansyah gần như không có cơ hội uy hiếp.

Không khí căng thẳng bao trùm ngay từ những phút đầu. Trọng tài phải rút liền ba thẻ vàng cho Rayhan Hannan, Kadek Arel Priyatna (Indonesia) và Phạm Lý Đức (Việt Nam) trong hiệp một. Cuối hiệp, cầu thủ hai đội còn va chạm và lời qua tiếng lại, thể hiện sự quyết liệt của một trận chung kết. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, không bị cuốn theo lối chơi nóng nảy, và đó là khác biệt quan trọng so với Indonesia.

Đội bóng của Vanenburg có một hành trình ấn tượng, nhưng chung kết lại phơi bày điểm yếu: thiếu sự lạnh lùng và bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định. Indonesia tấn công nhiều, kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng sự sắc bén lại thuộc về Việt Nam.

Bài học từ thất bại này là rõ ràng - bóng đá không chỉ cần sức trẻ và khát vọng, mà còn cần kinh nghiệm và sự tinh quái, thứ mà U23 Việt Nam đang sở hữu.

Với HLV Kim Sang-sik, ông tiếp tục có thêm giải đấu thành công cùng bóng đá Việt Nam - sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ mang đến lối chơi kỷ luật, chắc chắn, mà còn thổi vào đội bóng một bản lĩnh “đường phố” - sự dày dạn trong từng tiểu tiết.

Ở những giải đấu ngắn, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá, sự thông minh và lọc lõi mà HLV Kim đem đến chính là chìa khóa thành công.

Chung kết tại Gelora Bung Karno là minh chứng cho một U23 Việt Nam trưởng thành, biết cách vượt qua áp lực sân khách và biến mọi cơ hội thành bàn thắng. Đó là bản lĩnh của một đội bóng lớn - và cũng là thách thức mà U23 Indonesia cần vượt qua nếu muốn tiến xa trong tương lai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.