Lúc 22h30 ngày 23/11, trận đấu với U17 New Zealand có thể quyết định hành trình của U17 Việt Nam tại World Cup 2026.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.

U23 Việt Nam ra sân với sơ đồ 4-3-3 với Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách là các mũi tấn công. Chu Ngọc Nguyễn Lực, người lập siêu phẩm từ chấm phạt góc vào lưới U17 Bỉ, tiếp tục đá chính bên cạnh Trọng Phong, Minh Thủy ở hàng phòng ngự.

Sau thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland không còn nhiều hy vọng đi tiếp. 3 điểm lúc này quan trọng hơn bao giờ hết, bởi nếu tiếp tục đánh rơi cơ hội, cánh cửa vào vòng 32 đội sẽ trở nên rất hẹp trước lượt trận cuối.

U17 Việt Nam khởi động. Ảnh: VFF.



Dù trắng tay ở ngày ra quân, U17 Việt Nam có lý do để tự tin. Các cầu thủ đã cho thấy họ không bị choáng ngợp trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Bàn thắng sớm của Sỹ Bách cùng pha lập công cuối trận của Nguyễn Lực phản ánh khả năng tận dụng tình huống cố định và tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Quan trọng hơn, đội bóng của Cristiano Roland vẫn duy trì được cách chơi có tổ chức, cố gắng triển khai bóng thay vì chỉ co cụm phòng ngự.

U17 Việt Nam từng chơi tốt trước ứng viên vô địch Bỉ.

Tuy nhiên, New Zealand sẽ đặt ra bài toán khác so với U17 Bỉ. Đại diện châu Đại Dương có ưu thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Nếu để đối thủ thoải mái đưa bóng vào khu vực cấm địa, hàng thủ Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn. Sự tập trung trong các pha bóng bổng, khả năng bọc lót và quyết đoán khi tranh chấp sẽ là những yếu tố mang tính quyết định.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam cần tận dụng kỹ thuật cá nhân và sự linh hoạt của những cầu thủ như Nguyễn Lực, Sỹ Bách để tạo khác biệt. Đây là trận đấu mà các học trò của Cristiano Roland có thể mạnh dạn cầm bóng, tổ chức tấn công và gây sức ép nhiều hơn để hướng đến chiến thắng đầu tiên trong lịch sử dự World Cup bóng đá 11 người của Việt Nam.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ vào vòng loại trực tiếp.