Tỷ phú Elon Musk, Bill Gates chia tài sản cho con cái như thế nào?

Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, cũng có 2 người con đang gây tiếng vang lớn tại Hollywood. Cả hai đều được thừa kế một phần cổ phiếu đáng kể của Oracle và Netsuite. David, người con trai lớn, sắp tiếp quản Paramount sau khi Skydance, công ty do anh sáng lập, được Ellison hỗ trợ mua lại hãng phim này. Skydance nổi tiếng với các bom tấn như Top Gun: Maverick. Em gái của David, Megan, sở hữu Annapurna Pictures, studio đứng sau nhiều phim được đề cử Oscar như Zero Dark Thirty và Her. Ảnh: Jordan Strauss