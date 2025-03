Tuyển Việt Nam trình làng áo đấu mới

Sự kiện quy tụ dàn tuyển thủ đình đám như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Doãn Ngọc Tân, Hồ Văn Ý, Nguyễn Minh Trí, Thanh Nhã, Vũ Văn Thanh, Thịnh Phát… trong màn trình diễn ấn tượng, giới thiệu trọn bộ sưu tập từ trang phục thi đấu, tập luyện, di chuyển đến sinh hoạt.

Lấy cảm hứng từ khí phách kiên cường của "Những chiến binh sao vàng", bộ sưu tập áo đấu mới mang thông điệp "Vinh quang Việt Nam" - biểu trưng cho khát khao chiến thắng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần không lùi bước. Họa tiết trên áo mô phỏng dãy núi trùng điệp, tượng trưng cho sự kiên cường và bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Không chỉ đẹp mắt, bộ trang phục mới còn tích hợp những công nghệ hiện đại hàng đầu. Chất liệu Hydro-silk cao cấp giúp áo mềm mại, không kích ứng da, nhẹ và thoải mái khi di chuyển. Công nghệ HyperDry hỗ trợ thoát ẩm nhanh, giúp cơ thể luôn khô ráo khi thi đấu. Đặc biệt, áo đấu còn có tính năng lưu thông không khí Air max, đảm bảo sự mát mẻ và ổn định phong độ suốt trận đấu.

Cùng với áo đấu, VFF cũng giới thiệu bộ chữ và số (font) chính thức cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam năm 2025. Lấy cảm hứng từ ngôi sao vàng trên quốc kỳ, bộ font mang phong cách Polygon Art sắc nét, mạnh mẽ, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và bản lĩnh chiến đấu. Bộ số áo sử dụng ba màu chủ đạo: đỏ (nhiệt huyết, tinh thần chiến đấu), trắng (tinh thần thể thao cao thượng) và vàng (vinh quang, khát vọng chinh phục).

Áo đấu mới của tuyển Việt Nam sẽ có màn ra mắt chính thức trong trận giao hữu gặp Campuchia ngày 19/3 tại sân Gò Đậu, Bình Dương, trước khi đồng hành cùng các đội tuyển tại nhiều giải đấu lớn năm 2025.

