Tuyển Singapore đáng gờm thế nào?

Singapore đang có những bước tiến ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản Tsutomu Ogura.

Tuyển Singapore chơi ấn tượng từ đầu giải.

Trong cuộc đối đầu sắp tới tại bán kết ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng đến từ Đảo quốc sư tử. Singapore thay đổi khá nhiều so với lần chạm trán tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020. Dù không có sự phục vụ của bộ ba anh em nhà Fandi - những cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam ở giải lần này, Singapore vẫn sở hữu một đội hình chất lượng.

Nhóm cầu thủ nòng cốt từ CLB

Phần lớn các tuyển thủ Singapore chơi ở ASEAN Cup 2024 được tập hợp từ hai câu lạc bộ hàng đầu nước này là Lion City Sailors và Tampines Rovers. Đây là hai đội bóng đã có những màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng AFC Champions League 2 mùa này.

Vắng Ikhsan Fandi, hàng công Singapore đặt kỳ vọng vào Shawal Anuar, chân sút năm nay đã 33 tuổi. Mũi nhọn của Lion City Sailors chơi hay từ đầu giải, khi ghi 4 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới tính đến hiện tại.

Ở màn so tài với tuyển Thái Lan tại vòng bảng vừa qua, Shawal Anuar cũng ghi siêu phẩm đẹp mắt. Mùa này, Shawal Anuar cũng ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo cho Lion City Sailors ở vòng bảng AFC Champions League 2. Đây chắc chắn là cái tên tuyển Việt Nam phải dè chừng ở vòng bán kết sắp tới.

Bên cạnh đó, Kyoga Nakamura - cầu thủ nhập tịch gốc Nhật Bản cũng là một mối đe dọa lớn ở tuyến giữa Singapore. Không nổi bật về thể hình, nhưng với tư duy chiến thuật thông minh và khả năng điều phối lối chơi xuất sắc, Nakamura đã trở thành "nhạc trưởng" trong lối chơi của Singapore.

HLV Tsutomu Ogura xây dựng lối chơi kiểu Nhật Bản cho Singapore.

Kể từ khi nhập tịch vào đầu năm nay, anh có 6 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 1 bàn thắng trong trận gặp Timor Leste tại sân Hàng Đẫy. Nakamura cũng không xa lạ gì với các tuyển thủ Việt Nam đang khoác áo Nam Định, khi tiền vệ của Tampines Rovers từng gây ra rất nhiều khó khăn cho CLB V.League trong màn so tài ở lượt đi vòng bảng AFC Champions League 2.

Khi đó, dàn tuyển thủ Singapore của Tampines Rovers tạo ra màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 3-3 với Nam Định. Ngoài ra, Faris Ramli, chân sút khác của Tampines Rovers cũng là cái tên đáng chú ý trên hàng công Singapore.

Đội hình Singapore hiện tại cũng còn vài ngôi sao nhập tịch, mang dòng máu lai gồm Harhys Stewart (gốc Xứ Wales), Jordan Emaviwe và Abdul Rasaq Akeem (Nigeria). Đây đều là những cầu thủ đã ra sân ở ASEAN Cup 2024 và ít nhiều để lại dấu ấn.

Lối chơi hiện đại

Ở tuổi 58, HLV Ogura mới nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Singapore từ tháng 2/2024, nhưng nhanh chóng để lại dấu ấn với triết lý bóng đá riêng biệt. Qua 10 trận đấu dưới thời của ông, "Sư tử biển" giành được 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 5 trận thua.

Đặc biệt, chiến lược gia người Nhật xây dựng được một lối chơi hiện đại cho tuyển Singapore với sơ đồ 4-1-4-1, hoặc 4-3-3 tùy vào thời điểm. Các cầu thủ Singapore sẵn sàng luân chuyển bóng từ thủ môn ở sân nhà, hoặc áp sát (pressing) với cường độ cao, điều không dễ đối với bất kỳ đội bóng Đông Nam Á nào.

Dẫu vậy, chất lượng đội hình vẫn là nhược điểm lớn Singapore, khi đối đầu các đối thủ mạnh hơn ở khu vực. Điển hình như trận gặp Thái Lan ở vòng bảng, Singapore dẫn trước tới 2-0 nhưng không thể giữ lại dù chỉ 1 điểm trên sân nhà, khi để "Voi chiến" ghi liền 4 bàn lội ngược dòng.

Ở màn so tài mang tính quyết định với Malaysia, Singapore khá may mắn khi cầm hòa đối thủ không bàn thắng, qua đó giành tấm vé thứ hai ở bảng A vào vòng bán kết. Nhìn chung, Singapore có tiến bộ so với giai đoạn bất ổn nửa thập niên trước, nhưng họ vẫn tồn tại nhiều nhược điểm và hạn chế về mặt đẳng cấp.