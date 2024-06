Tuyên Quang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình sạt lở đất tại tổ dân phố Vĩnh Hưng (thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa).

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Chiêm Hóa liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn đã gây sạt trượt mái ta luy dương làm thiệt hại về nhà ở, tài sản và nguy hiểm đến cuộc sống của các hộ dân tại tổ dân phố Vĩnh Hưng (thị trấn Vĩnh Lộc) đang sinh sống tiếp giáp với mái ta luy dương.

Hiện tại, các khối đất, đá mái ta luy dương vẫn đang tiếp tục trượt, sạt mới cao từ 20-30 m, chiều dài sạt lở 150 m.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Chiêm Hóa theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và tình hình sạt lở đất; chủ động thực hiện các biện pháp sơ tán người và tài sản đến khu vực an toàn khi có diễn biến bất thường tại điểm sạt lở.

Địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ; sử dụng nguồn ngân sách dự phòng khẩn trương xây dựng công trình kè bảo vệ tài sản, tính mạng của các hộ dân.

