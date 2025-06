Tuyên ngôn về thời trang của Michelle Obama

Cuốn sách “The Look” tiết lộ nhiều câu chuyện đằng sau các trang phục ấn tượng của Cựu Đệ nhất Phu Nhân Michelle Obama, cùng định nghĩa riêng của bà về vẻ đẹp.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama sắp phát hành một tác phẩm mới mang tên The Look - cuốn sách ảnh tập hợp hơn 200 khoảnh khắc thời trang chưa từng công bố, ghi lại hành trình phong cách của bà qua nhiều năm, theo USA Today đưa tin.

Sau hai cuốn hồi ký Becoming (Chất Michelle) và The Light We Carry (Ánh sáng trong ta), The Look được dự đoán sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Michelle Obama như một tác giả ăn khách. Cuốn sách dự kiến phát hành ngày 4/11 bởi Penguin Random House, đồng thời ra mắt bản audiobook do chính bà Obama thực hiện.

Theo giới thiệu từ nhà xuất bản, The Look là cơ hội để Michelle Obama “giành lại quyền kể câu chuyện thời trang". Phong cách thời trang của bà từng là tâm điểm chỉ trích trong suốt thời gian bà ở Nhà Trắng.

Trong phần mở đầu cuốn sách, bà viết rằng “Cuốn sách này là lời tôn vinh dành cho thời trang, nhưng trên hết, tôi hy vọng nó là lời tôn vinh dành cho sự tự tin, bản sắc cá nhân. Cuốn sách sẽ là nguồn cảm hứng để mỗi người suy ngẫm về cách ta định nghĩa cái đẹp, phong cách”.

Bên cạnh những hình ảnh ấn tượng, cuốn sách còn hé lộ hậu trường phía sau những lần xuất hiện đáng nhớ của bà Obama, với chia sẻ từ stylist, chuyên gia trang điểm, làm tóc và các nhà thiết kế gắn bó lâu năm.

Bà Michelle Obama từng hứng chịu nhiều chỉ trích mang yếu tố phân biệt chủng tộc về thời trang. Năm 2022, bà tiết lộ rằng bản thân muốn để tóc tết trong thời gian ở Nhà Trắng, nhưng bà đã từ bỏ ý định vì lo ngại công chúng Mỹ “chưa sẵn sàng”, đồng thời bà cũng muốn mọi người dành sự tập trung dành cho chính sách chứ không phải kiểu tóc của mình.

Ngay cả chiếc váy không tay mà bà mặc trong bức ảnh ra mắt với tư cách đệ nhất phu nhân nươc sMyx cũng từng gây tranh cãi, dù trước đó, bà Jacqueline Kennedy cũng từng diện kiểu trang phục tương tự mà không bị phản đối.

Bộ váy từng khiến bà Michelle Obama gặp chỉ trích. Ảnh: Instyle.

“Tôi biết ơn vì hiện tại tôi có thể làm những gì mình muốn, mặc những thứ mình thích. Trong suốt thời gian ở Nhà Trắng, mọi người luôn bình phẩm về ngoại hình và trang phục của tôi. Đó là lý do tôi chọn viết cuốn sách này, đã đến lúc tôi tự kể lại câu chuyện của mình - về thời trang, cái đẹp - theo cách của chính tôi”, bà viết.

Trong 8 năm giữ cương vị đệ nhất phu nhân Mỹ, thời trang của bà Michelle Obama tạo ra nhiều phản ứng trái chiều: người đánh giá bà ăn mặc thông minh, tinh tế, mỗi bộ trang phục đều truyền tải ý niệm của người mặc; có người lại xem các bộ trang phục bà mặc là không phù hợp tính chất của sự kiện.