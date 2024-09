Tuyển Nga sẽ đi chuyên cơ sang Việt Nam

Tối 1/9 (giờ Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo tuyển Nga sẽ đi chuyên cơ đến Hà Nội. Sau khi hạ cánh, đội sẽ di chuyển về khách sạn ổn định chỗ ở và ra sân tập vào khoảng 19h tối cùng ngày.

Đây là lịch trình gấp của tuyển Nga khi đội chỉ có chưa đến 1 ngày nghỉ trước trận gặp tuyển Việt Nam (20h ngày 5/9). Bởi thông thường, các đội sẽ di chuyển sớm khoảng 2-3 ngày trước mỗi trận đấu quốc tế.

Trong danh sách sơ bộ 38 tuyển thủ, HLV Valeri Karpin triệu tập nhiều gương mặt sáng giá đang thi đấu ở nước ngoài như thủ môn Matvey Safonov (PSG), tiền đạo Herman Onugha ((Vejle) và tiền vệ Daler Kuzyaev (Le Harve).

Đáng chú ý tiền vệ Maksim Glushenkov, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải VĐQG Nga ở thời điểm này với 7 pha lập công, cũng góp mặt.

Tuyển Thái Lan sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 5/9 trước khi so tài với tuyển Nga ngày 7/9 và tuyển Việt Nam ngày 10/9. Danh sách "Voi chiến" vắng Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan, chỉ toàn cầu thủ trẻ.

Tuyển Việt Nam đã hội quân tập luyện từ ngày 30/8. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có 6 ngày để chuẩn bị cho 2 trận giao hữu. Các trận này có ý nghĩa quan trọng đối với đội trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF (ASEAN) Cup 2024.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.