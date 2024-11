Tuyển Morocco - từ đỉnh cao World Cup đến đáy vực CLB

Tuy nhiên, ánh hào quang đó dường như chỉ còn sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia, khi nhiều ngôi sao của họ dần đánh mất chỗ đứng tại các câu lạc bộ.

World Cup luôn là bệ phóng hoàn hảo cho những cầu thủ tài năng. Morocco tận dụng giải đấu này để làm nên lịch sử, đưa tên tuổi nhiều cầu thủ lên bản đồ bóng đá thế giới. Từ Bono - người hùng loạt luân lưu trước Tây Ban Nha, đến Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, hay các tài năng trẻ như Ez Abde và Azzedine Ounahi, họ đã khiến cả thế giới kinh ngạc.

Thời điểm đó, các đội bóng lớn trên khắp châu Âu lao vào cuộc đua giành chữ ký của những ngôi sao này. Ounahi gây bất ngờ khi chuyển đến Marseille. Amrabat trở thành "món hàng hot" được Barcelona và Atletico săn đón, trước khi cập bến Manchester United. Bono, người góp công lớn giúp Morocco viết nên câu chuyện thần kỳ, chuyển tới Saudi Arabia với mức lương hậu hĩnh.

Dù có khởi đầu như mơ, nhiều cầu thủ Morocco lại không thể duy trì phong độ đỉnh cao tại các câu lạc bộ. Ounahi, sau khi tỏa sáng ở Marseille, dần mờ nhạt và phải chuyển đến Panathinaikos theo dạng cho mượn. Amrabat, từ tâm điểm của Fiorentina, nay chơi bóng tại Fenerbahçe sau quãng thời gian không thành công ở Manchester United.

Bono, thủ thành từng là niềm tự hào của Morocco, gần như mất hút tại giải Saudi Pro League. Hakim Ziyech, dù được kỳ vọng sẽ là trụ cột tại Chelsea, cũng không thể lấy lại phong độ từng có ở Ajax và liên tục vướng vào những tin đồn chuyển nhượng.

Ez Abde, một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của Morocco, tỏa sáng tại Osasuna nhưng không thể duy trì phong độ sau khi chuyển đến Betis. Tình hình tương tự cũng xảy ra với Amallah, người từng là điểm sáng tại Valladolid nhưng không để lại dấu ấn khi gia nhập Valencia.

Dù gặp khó khăn tại câu lạc bộ, các cầu thủ Morocco vẫn duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Điều này được giải thích bằng yếu tố tinh thần. Theo các cựu tuyển thủ Morocco, "cảm giác gắn bó với dân tộc" là động lực to lớn giúp các cầu thủ vượt qua giới hạn bản thân khi khoác áo đội tuyển.

Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hoàng gia Morocco, các khoản thưởng lớn, và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ tạo nên bầu không khí đoàn kết đặc biệt. "Cảm giác chiến đấu vì quốc gia và niềm tự hào dân tộc đã thúc đẩy họ", một cựu cầu thủ chia sẻ.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến những hiện tượng tương tự. Cameroon tại World Cup 1990 với Roger Milla hay Bulgaria tại World Cup 1994 với Hristo Stoichkov đã làm nên những câu chuyện cổ tích. Nhưng cũng như Morocco, các cầu thủ nổi bật từ những đội bóng này hiếm khi duy trì được đỉnh cao sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ sau những kỳ tích đó.

Bóng đá hiện đại, với tốc độ toàn cầu hóa và sự cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi cầu thủ không chỉ có tài năng mà còn cần sự bền bỉ và ổn định.

Dù ánh hào quang từ World Cup phai nhạt ở cấp câu lạc bộ, Morocco vẫn là nguồn cảm hứng lớn lao trong bóng đá châu Phi và thế giới. Họ chứng minh rằng với tinh thần đoàn kết và chiến lược hợp lý, những giới hạn có thể bị phá vỡ.

Tuy nhiên, để duy trì sức hút và vị thế, các ngôi sao Morocco cần tìm lại phong độ và sự ổn định tại các câu lạc bộ. Điều này không chỉ giúp họ tiếp tục tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia mà còn góp phần củng cố hình ảnh bóng đá Morocco trên bản đồ thế giới.

Hai năm sau kỳ World Cup Qatar, Morocco vẫn là câu chuyện đẹp về tinh thần chiến đấu, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng, thành công trong bóng đá không chỉ đến từ những khoảnh khắc chói sáng mà còn từ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.

