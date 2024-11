Tuyển Indonesia nhận bài học đắt giá trước Nhật Bản

Kết quả này không chỉ phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của bóng đá Indonesia.

Indonesia chứng tỏ mình là một đội bóng đáng gờm ở châu Á trong những năm gần đây, với sự thăng tiến vượt bậc về mặt thành tích lẫn hình ảnh trên đấu trường quốc tế. Mặc dù chỉ xếp thứ 130 trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng xứ vạn đảo giành được vé vào vòng loại thứ ba của World Cup 2026 khu vực châu Á, nơi họ đối đầu với những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu lục.

Chiến dịch vòng loại của Indonesia diễn ra khá tích cực cho đến nay. Sau những trận hòa ấn tượng trước các đội bóng mạnh như Saudi Arabia, Australia và Bahrain, đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-Yong chỉ phải nhận thất bại duy nhất trước Trung Quốc, một thất bại sít sao 1-2. Tuy nhiên, vào tối 15/11, Indonesia phải nhận một "gáo nước lạnh" thực sự khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản - đội bóng được coi là mạnh nhất châu Á ở thời điểm hiện tại.

Trận đấu tại sân Gelora Bung Karno không chỉ là một trận thua đậm 0-4, mà còn là một bài học sâu sắc về sự chênh lệch đẳng cấp giữa Indonesia và những đội bóng hàng đầu khu vực. Nhật Bản, với lối chơi mượt mà và khả năng tấn công sắc bén, khiến Indonesia nhận ra khoảng cách mà họ cần phải thu hẹp để có thể mơ về một suất tham dự World Cup trong tương lai.

Indonesia bước vào trận đấu với tinh thần tự tin. Dù gặp phải đối thủ mạnh, đội chủ nhà vẫn tỏ ra khá chủ động ngay từ những phút đầu tiên. Các học trò của Shin Tae-Yong tỏ ra không hề nao núng trước sức ép đến từ đội bóng xứ sở hoa anh đào. Họ tạo ra một số tình huống nguy hiểm trong khoảng thời gian đầu trận và có lẽ nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội này, tỷ số đã có thể khác đi.

Phút 9, một pha bóng dài từ tuyến sau của Indonesia bất ngờ tạo ra cơ hội cho Ragnar Oratmangoen đối mặt với thủ môn Zion Suzuki. Tuy nhiên, trong một tình huống khá thoải mái, Oratmangoen lại thiếu đi sự sắc bén trong pha xử lý cuối cùng và bị thủ môn Nhật Bản cản phá. Đây là tình huống điển hình của việc thiếu sự chính xác ở những khoảnh khắc quyết định, điều mà các đội bóng hàng đầu như Nhật Bản không bao giờ bỏ qua.

Sau đó, Indonesia tiếp tục có những pha lên bóng từ hai biên. Rafael Struick suýt chút nữa ghi bàn sau quả tạt của Kevin Diks, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Một phút sau, đến lượt Yakob Sayuri có cơ hội tạt bóng nhưng lại không thể tìm được đồng đội. Indonesia thiếu đi sự chính xác trong những pha tấn công này, và đó chính là yếu tố quyết định tạo ra sự khác biệt lớn giữa hai đội.

Sau khi Indonesia không thể tận dụng được các cơ hội của mình, Nhật Bản bắt đầu thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật và chiến thuật. Đội khách mở tỷ số ở phút 35 nhờ một pha phối hợp sắc nét.

Koki Machida, cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ biên, có pha lên tham gia tấn công mạnh mẽ. Từ đường chuyền của ngôi sao chơi cho Union SG, bóng được đưa vào khu vực cấm địa, và sau một vài pha chạm bóng tinh tế, Justin Hubner của Indonesia không thể ngăn cản Koki Ogawa trong pha dứt điểm dễ dàng vào lưới.

Mặc dù bàn thắng này không hoàn toàn do lỗi của Indonesia, sự tinh tế trong việc xử lý tình huống của Nhật Bản là điều mà Indonesia cần học hỏi. Từ những pha phối hợp nhỏ, những động tác ăn ý trong vòng cấm, Nhật Bản khai thác được mọi sai sót của đội chủ nhà.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Indonesia lại nhận thêm bàn thua thứ hai chỉ 5 phút sau đó. Khi Diks đang phải ra ngoài điều trị, Sayuri thiếu tập trung trong pha cắt bóng, tạo điều kiện để Kaoru Mitoma bứt tốc và trả bóng cho Takumi Minamino dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

Với tỷ số 2-0 nghiêng về Nhật Bản, Indonesia có lẽ đã cảm nhận được rằng cơ hội của họ rất mong manh. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn có cơ hội để lật ngược tình thế nếu ghi được một bàn trong hiệp 2. Thế nhưng, ngay đầu hiệp 2, Indonesia phải nhận một sai lầm lớn.

Phút 49, từ một pha phát bóng không đủ mạnh của thủ môn Maarten Paes, bóng rơi vào chân Hidemasa Morita. Morita tung cú dứt điểm nhẹ nhàng nhưng thủ môn Paes lại không thể ngăn cản khi Jay Idzes, đội trưởng của Indonesia, không thể phá bóng kịp thời. Đây là một pha xử lý khá bất ngờ, và Indonesia lại một lần nữa phải nhận bàn thua vì những sai sót không đáng có.

Khi tỷ số là 3-0, mọi hy vọng của đội chủ nhà gần như tan biến. Nhưng Nhật Bản vẫn tiếp tục áp đảo và ghi thêm một bàn thắng nữa vào phút 83.

Sugawara của Nhật Bản có pha phối hợp đẹp mắt với Junya Ito, trước khi tự mình đi bóng vào vòng cấm và ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội khách. Indonesia hoàn toàn không có sự chống đỡ nào trong tình huống này, và điều đó càng làm rõ sự khác biệt giữa hai đội.

Mặc dù đây là một thất bại nặng nề, nó cũng là một bài học quý giá đối với Indonesia. Đội bóng này cần nhìn nhận lại những thiếu sót trong khâu dứt điểm, phòng ngự và tính toán chiến thuật. Họ có một khởi đầu tốt, nhưng không thể duy trì được sự tập trung và chính xác cần thiết khi đối đầu với đội bóng mạnh như Nhật Bản.

Thất bại này là cơ hội để huấn luyện viên Shin Tae-Yong cải thiện đội hình và giúp các cầu thủ hiểu rõ hơn về sự khác biệt đẳng cấp trong bóng đá quốc tế. Với những cầu thủ trẻ và tài năng, Indonesia vẫn còn cơ hội để phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong tương lai. Tuy nhiên, họ cần nỗ lực rất nhiều để thu hẹp khoảng cách giữa mình và các đội bóng hàng đầu châu Á.

Indonesia hiện đứng cuối bảng C với 3 điểm, chưa giành được chiến thắng nào, nhưng vẫn còn cơ hội nếu cải thiện phong độ trong những trận đấu sắp tới. Mặc dù cơ hội giành vé đến World Cup 2026 là rất xa vời, nếu tiếp tục nỗ lực và học hỏi từ những thất bại như trận này, họ có thể mơ về một tương lai tươi sáng hơn trong bóng đá châu Á.

