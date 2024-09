Tuyển Indonesia đã đúng về thủ môn nhập tịch Paes

Trước trận gặp Saudia Arabia thuộc lượt trận mở màn bảng C vòng loại thứ ba World Cup 2026, tuyển Indonesia nhận tin không thể vui hơn. Thủ môn Paes đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia tham dự trận đấu.

Hồi tháng 3, Paes gặp rắc rối liên quan đến việc thay đổi đội tuyển. Anh không đáp ứng được các điều kiện để FIFA cấp phép thi đấu trong màu áo đại diện Đông Nam Á. Đó là vì Paes từng khoác áo U21 Hà Lan trong trận gặp U21 Belarus tại vòng loại U21 châu Âu.

Theo luật về thay đổi đội tuyển thi đấu của FIFA, cầu thủ chỉ được chuyển màu áo nếu chưa thi đấu cho đội tuyển quốc gia nào hoặc khoác áo đội tuyển trẻ theo quốc tịch đăng ký ban đầu ở giải đấu chính thức khi chưa quá 21 tuổi.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia không nhượng bộ vụ việc, họ đệ đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Ngày 18/8, LĐBĐ Indonesia thắng kiện, theo đó Paes đủ điều kiện khoác áo "Garuda" (biệt danh tuyển Indonesia) chơi trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 gặp Saudi Arabia.

"Cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, ông Erick Thohir vì nỗ lực không biết mệt mỏi để Paes có thể đủ điều kiện khoác áo tuyển Indonesia", Giám đốc các đội tuyển Indonesia, ông Sumardji nói trong cuộc họp ở Jeddah vào hôm 4/9.

Trên sân King Abdullah Sports City (Saudi Arabia), Paes có khởi đầu như mơ trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Indonesia. Anh từ "tội đồ" hóa "người hùng" chỉ trong vài phút với tình huống cản phá thành công cú sút penalty của Salem Al-Dawsari - cầu thủ châu Á hay nhất năm 2022 và là người từng ghi bàn trong chiến thắng trước Argentina tại vòng bảng World Cup 2022.

Khi trận đấu giữa Saudi Arabia và Indonesia còn khoảng 15 phút sẽ kết thúc, Paes mắc lỗi khiến đội nhà chịu quả 11 mét. Phút chần chừ của thủ thành nhập tịch quá tai hại, tạo điều kiện cho Firas Al-Buraikan - người áp sát rất nhanh - để giành bóng. Trong nỗ lực truy cản, Paes đốn ngã tiền đạo đối thủ.

Tuyển Indonesia có trận đấu kiên cường trước Saudi Arabia tính đến thời điểm phải chịu quả 11 mét. Trong đó, thủ thành Paes chơi chắc chắn, có nhiều pha cứu thua xuất sắc.

Dù vậy, thủ thành nhập tịch sinh năm 1998 lại mắc lỗi vào thời điểm rất nhạy cảm. Nếu Indonesia thua trận, những gì Paes tạo ra dễ bị quên lãng và bản thân sẽ hứng chịu nhiều chỉ trích.

Song, tình thế đảo ngược với Paes. Đối mặt với Al-Dawsari - người hay nhất bên phía Saudi Arabia ở trận này, cựu thủ môn U21 Hà Lan phán đoán đúng hướng sút của đối thủ. Cách Paes đổ người trông rất dễ dàng, như thể đã thắng trong cuộc đấu trí cân não với đối thủ từ sớm.

Paes từ "tội đồi" hóa "người hùng". Trong những phút còn lại của trận đấu, thủ thành này tiếp tục chơi ổn định, có thêm nhiều tình huống cứu thua. Phút 90+3, Paes ngăn cản thành công pha dứt điểm của Feras Al Brikan trong thế đối mặt. Không lâu sau, tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Adham Makhadmeh vang lên, tuyển Indonesia giành được kết quả hòa 1-1 đầy xứng đáng trước Saudi Arabia ngay trên sân đối thủ.

Trong ngày ra mắt đội tuyển Indonesia, Paes tự đảo ngược vận may bằng sự bình tĩnh tuyệt đối. Đây sẽ là một trong những đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp thủ thành này. Anh cũng trải qua đủ mọi cảm xúc.

Người ta đôi khi không nhớ những gì bắt đầu mà chỉ ghi đậm dấu ấn về kết thúc. Tại Saudi Arabia, pha đổ người cứu thua của Paes mang về 1 điểm quý giá cho thầy trò Shin Tae-yong.

Trên mạng xã hội, người dùng phấn khích với kết quả của đội nhà. Họ hiểu rằng để giành điểm trước Saudi Arabia không phải chuyện dễ. Đối thủ vốn dĩ rất mạnh, nằm trong top đầu của châu Á và là "khách quen" tại các kỳ World Cup gần đây. Đội bóng này còn được dẫn dắt bởi HLV Roberto Mancini nổi tiếng - người đưa tuyển Italy tới chức vô địch Euro 2020.

Nhưng Indonesia đã tạo ra cú sốc lớn. Ở đó, Paes để lại dấu ấn không nhỏ trong kỳ tích của đại diện Đông Nam Á.

