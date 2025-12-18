Tuyến đường Vĩnh Lộc 'kẹt cứng' chờ dự án hơn 10 năm

Đường Vĩnh Lộc, tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 7 km ở cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh, đang rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng mỗi ngày.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài trên tuyến đường Vĩnh Lộc.

Dự án mở rộng tuyến đường đã được phê duyệt từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn “án binh bất động”. Việc chậm mở rộng gây khó khăn trong việc lưu thông, bức xúc của người dân và tài xế. Vậy những vướng mắc ở dự án này là gì? Khi nào công trình tái khởi động?

Ghi nhận trên đường Vĩnh Lộc – tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Tây TP. Hồ Chí Minh dòng phương tiện dày đặc. Mặt đường nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe tải tránh nhau, nhưng mỗi ngày phải “gánh” hàng trăm lượt xe tải nặng.

Xen lẫn giữa những khối sắt khổng lồ ấy là dòng xe máy luồn lách, chen chúc, bám sát đầu xe tải để tìm lối thoát. Chỉ một cú phanh gấp hay đánh lái bất ngờ, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đường Vĩnh Lộc dài hơn 7 km, đi qua nhiều trường học, chợ dân sinh, khu dân cư và khu công nghiệp. Mật độ phương tiện lớn, trong khi mặt đường nhỏ hẹp khiến ùn tắc gần như trở thành “chuyện thường ngày”, đặc biệt vào khung giờ trưa và cao điểm buổi chiều.

Anh Minh Hiếu, một người dân sống ở khu vực này phản ánh: “Thường vào khung giờ cao điểm hoặc buổi trưa hay kẹt xe nhiều, chúng tôi cũng mong muốn làm đường xá rộng rãi cho thông thoáng hơn.”

Không chỉ kẹt xe kéo dài, tình trạng giao thông hỗn loạn còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, khi nhiều người buộc phải đi ngược chiều để thoát cảnh ùn ứ.

Chị Thu Lan cho biết: “Khoảng 4–5 giờ chiều là giao thông ở đây hỗn loạn dữ lắm, mà ý thức giao thông ở đây kém, người dân đi ngược chiều dữ lắm.”

“Buổi chiều đông lắm, quá đông, kẹt xe chịu không nỗi. Xe máy chạy ngược chiều luôn.”

Thực tế, tình trạng kẹt xe trên đường Vĩnh Lộc đã kéo dài nhiều năm nay. Điều khiến người dân trăn trở là dự án mở rộng tuyến đường này đã được thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Trong suốt thời gian chờ đợi, mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày người dân phải đối mặt với khói bụi, tiếng ồn và nguy cơ tai nạn rình rập: “Dường như ngày nào cũng kẹt, đầu tư mở rộng thì rất là tốt cho người dân, tránh được tình trạng kẹt xe.”

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, dự án đường Vĩnh Lộc ban đầu được phê duyệt với quy mô dài khoảng 6 km, rộng 18m. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu và tiếp thu ý kiến của các sở ngành, phương án thiết kế được đề xuất điều chỉnh để phù hợp quy hoạch chung, với mặt cắt ngang lên đến 30 m.

Đến ngày 6/6/2023, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định giao Sở Giao thông vận tải, nay là Sở Xây dựng, phối hợp cùng UBND huyện Bình Chánh lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án.

Thông tin cụ thể về tiến độ, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết:

“Hiện nay, hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án đã được Sở Xây dựng rà soát, hoàn thiện và báo cáo Hội đồng thẩm định theo văn bản ban hành ngày 2/12/2025. Sở Tài chính đang hoàn tất thủ tục, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư trong tháng 12 năm 2025.

Theo tiến độ dự kiến, quý I năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phê duyệt dự án; từ năm 2026 đến đầu năm 2027 tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự án, dự kiến khởi công quý I năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý III năm 2028.”

Lộ trình đã được xác định, nhưng từ nay đến ngày dự án chính thức khởi công, người dân trên tuyến đường Vĩnh Lộc vẫn phải tiếp tục “sống chung” với kẹt xe và nguy hiểm mỗi ngày. Hy vọng rằng, những mốc thời gian nêu ra sẽ sớm trở thành hiện thực, để tuyến đường huyết mạch này không còn là nỗi ám ảnh, mà thực sự trở thành trục giao thông thông suốt ở cửa ngõ phía Tây thành phố.