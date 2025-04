Tuyển Bồ Đào Nha muốn bổ nhiệm Mourinho

CNN và Goal xác nhận Mourinho là ứng viên số một thay Roberto Martínez dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Phía liên đoàn cũng sẵn lòng trả tiền đền bù hợp đồng cho Fenerbahçe để sớm đón Mourinho. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả của đội tuyển trong trận bán kết UEFA Nations League sắp tới.

Mourinho nhiều lần bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Ông từng gọi việc làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia là "một giấc mơ" từ năm 2007 và bày tỏ hy vọng sẽ thực hiện điều này trước khi giải nghệ.

HLV Roberto Martínez vẫn đang làm tốt nhiệm vụ tại tuyển Bồ Đào Nha. Gần đây, ông trở thành HLV cán mốc 20 trận thắng nhanh nhất lịch sử quốc gia này. Tuy nhiên, FPF vẫn muốn tăng khả năng thành công tại World Cup bằng việc mời Mourinho.

"Người đặc biệt" có một sự nghiệp lừng lẫy với nhiều danh hiệu lớn, bao gồm chức vô địch Champions League và các giải vô địch quốc gia ở nhiều nước khác nhau. Hiện tại, Mourinho đang làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ cho Fenerbahce. Việc chấp nhận dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ông.

Nếu Mourinho trở thành HLV của ĐTQG, ông sẽ phải đối diện với nhiều thách thức, bao gồm việc xây dựng một tập thể gắn kết và bản lĩnh. Đội tuyển Bồ Đào Nha sở hữu nhiều ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Ruben Dias và Diogo Costa, nhưng lại có thành tích kém ở các kỳ World Cup gần đây. Nhiệm vụ của Mourinho là phát huy tiềm năng của các ngôi sao để cạnh tranh chức vô địch World Cup.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.