Tuyển Argentina, Tây Ban Nha hẹn nhau thư hùng

Cuộc họp đầu tiên giữa Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) - ông Rafael Louzan - và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) - ông Claudio Tapia - mở màn cho quá trình hiện thực hóa trận đấu được ví như "siêu kinh điển thế giới". Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), với sự tham dự của các nhân vật quan trọng, như ông Giorgio Marchetti - Phó Tổng Thư ký UEFA, và ông Jose Manuel Astigarraga – Tổng Thư ký CONMEBOL.

Nội dung bàn thảo tập trung vào các yếu tố then chốt, xác định ngày giờ thi đấu, lựa chọn địa điểm tổ chức, phân công trách nhiệm tổ chức, phương án hậu cần và lịch trình thi đấu phù hợp với các đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch sơ bộ, trận chung kết Finalissima 2026 (siêu cúp liên lục địa) sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 31/3 - thuộc FIFA Days. Tuy nhiên, chưa có địa điểm cụ thể được ấn định. Nhiều khả năng trận đấu diễn ra tại Nam Mỹ - điều này đặt ra thách thức không nhỏ cho đội tuyển Tây Ban Nha, khi các tuyển thủ phải thực hiện chuyến bay dài trong giai đoạn then chốt của mùa giải quốc nội.

Trước đó, từng có đề xuất sử dụng trận đấu này như bước chạy đà cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 (tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada), nhưng ý tưởng này bị loại bỏ để tập trung hoàn toàn vào yếu tố danh giá và biểu tượng của Finalissima.

Argentina - nhà đương kim vô địch thế giới - cũng là đội giữ cúp Finalissima gần nhất. Năm 2022, tại sân Wembley (Anh), Lionel Messi và các đồng đội đã trình diễn thứ bóng đá thuyết phục để đánh bại nhà vô địch châu Âu lúc bấy giờ là Italy với tỷ số 3-0. Chiến thắng đó không chỉ khẳng định sức mạnh của “La Albiceleste”, mà còn đặt nền móng cho danh hiệu World Cup vài tháng sau tại Qatar.

Trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha hứa hẹn là màn đọ sức mãn nhãn giữa hai trường phái bóng đá đỉnh cao. Một bên là bản lĩnh Nam Mỹ đầy ngẫu hứng, bên kia là sự kỷ luật và sắc bén từ châu Âu. Khi hai nhà vô địch đối đầu, thế giới sẽ dõi theo.

