Tuyển Argentina gặp khó

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, thuyền trưởng tuyển Argentina thẳng thắn chỉ trích LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL). “Bảy tháng trước chúng tôi (ĐT Argentina - PV) đã biết nơi sẽ thi đấu, vậy mà họ (LĐBĐ Nam Mỹ - PV) thay sân cỏ chỉ 2 ngày trước trận đấu”, HLV Scaloni chia sẻ.

Bề mặt sân vận động Mercedes-Benz (Atlanta, Mỹ) được phủ một lớp cỏ tự nhiên nhằm phục vụ cho các trận đấu của Copa America. Tuy nhiên, động thái chuẩn bị cho giải đấu chỉ được thực hiện vài ngày trước khi trận đấu giữa ĐT Argentina và Canada diễn ra.

Theo Goal, điều này khiến thuyền trưởng “Đội bóng xứ Tango” không hài lòng. Không chỉ có HLV Scaloni chỉ trích tình trạng mặt sân Mercedes-Benz, các tuyển thủ của “Đội bóng xứ Tango” cũng tỏ thái độ không hài lòng với điều kiện sân đấu.

“Điều kiện sân đấu rất xấu, phải thi đấu ở trên một sân cỏ như vậy thực sự không dễ chịu”, Cristian Romero chia sẻ sau trận đấu.

Trong khi đó, thủ môn Emi Martinez cho biết mặt sân gập ghềnh là một trong những nguyên nhân chính cản trở quá trình thi đấu của các cầu thủ. “Chúng tôi (ĐT Argentina- PV) thích mặt sân trơn. Nó phù hợp với phong cách chơi của chúng tôi hơn”, thủ thành 31 tuổi nhận định.

Dù thi đấu trong điều kiện sân cỏ không thực sự thuận lợi, “La Albiceleste” vẫn có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước ĐT Canada ở trận đầu ra quân sáng 21/6 (giờ Hà Nội).

Tuyển Argentina sẽ chơi trận thứ hai ở vòng bảng Copa America vào ngày 26/6, gặp Chile. Đến ngày 30/6, họ sẽ tiếp tục chạm trán đối thủ quen mặt khác ở Nam Mỹ là Peru.

