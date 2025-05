Tuyển Anh triệu tập tiền đạo chơi ở Saudi Arabia

Đáng chú ý trong danh sách là sự xuất hiện của Ivan Toney, chân sút đang chơi ở Saudi Arabia cho Al Ahli. Cầu thủ 29 tuổi đã có một mùa giải thành công rực rỡ khi ghi được 29 bàn thắng sau 43 trận trên mọi đấu trường. Toney cũng góp công lớn giúp Al Ahli vô địch AFC Champions League.

Toney có 6 lần ra sân cho "Tam sư". Anh từng góp mặt trong thành phần tuyển Anh thi đấu tại Euro 2024, nhưng chủ yếu đóng vai trò cầu thủ dự bị.

Về quyết định gọi Toney, HLV Tuchel cho biết: “Ivan xứng đáng có mặt trong đội hình. Tôi tin tưởng vào khả năng của cậu ấy, đặc biệt khi Ivan đã ghi hơn 20 bàn trong mùa giải này. Ivan đã giành một danh hiệu lớn với AFC Champions League và có đóng góp quan trọng thông qua bàn thắng và kiến tạo".

HLV Tuchel cũng gọi nhiều trụ cột lên tập trung trong đợt này, bao gồm Kyle Walker, Jude Bellingham, Declan Rice, Harry Kane và Bukayo Saka. Trong khi đó, bộ đôi Marcus Rashford và Phil Foden không có tên.

Trevoh Chalobah, hậu vệ của Chelsea, cũng có tên trong đợt tập trung này. Trong 8 trận đấu gần đây tại Premier League, Chalobah đã có 7 lần ra sân, khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống của HLV Enzo Maresca.

Trong loạt trận sắp tới, đội tuyển Anh sẽ có chuyến làm khách đến Andorra tại vòng loại World Cup 2026 vào ngày 7/6. Sau đó, đội trở về sân nhà để tiếp đón Senegal ở trận giao hữu vào ngày 10/6.

Tại vòng loại World Cup 2026, Anh nằm chung bảng với Albania, Latvia, Serbia và Andorra.

