Tương lai người trẻ sẽ là ai trong thời đại AI?

Trong bối cảnh nhiều kỹ năng có nguy cơ nhanh chóng lỗi thời trước AI, Future Fest Day 7 mang đến cơ hội để người trẻ nhìn lại năng lực cốt lõi cho tương lai.

Trước làn sóng AI và sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động, hơn 90 trí thức Việt từ các trường đại học danh tiếng thế giới sẽ hội tụ tại Future Fest Day 7 - Global Live Talks ngày 20/6 để cùng người trẻ tìm lời giải cho những năng lực cần thiết trong tương lai.

Tương lai không còn được quyết định bởi bằng cấp

Theo Future of Jobs Report 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) - khảo sát hơn 1.000 doanh nghiệp tại 55 nền kinh tế, gần 39% bộ kỹ năng cốt lõi sẽ bị biến đổi hoặc trở nên lỗi thời trong giai đoạn 2025-2030. Đáng chú ý, những năng lực được săn tìm nhất lại không thuần kỹ thuật, bao gồm tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng phục hồi, tò mò và học suốt đời - những phẩm chất con người mà AI khó lòng sao chép.

Khi AI đang tái định nghĩa cách con người học tập và làm việc, những kỹ năng từng được xem là lợi thế nay có thể nhanh chóng bị thay thế.

Sự dịch chuyển ấy phản ánh một thông điệp rõ ràng cho giáo dục rằng trong thời đại AI khi kiến thức trở nên sẵn có chỉ trong vài giây, giá trị bền vững nhất một ngôi trường có thể trao không nằm ở lượng kiến thức, mà ở năng lực tư duy và những phẩm chất bên trong. Cũng vì thế, người học cần phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện và khả năng thích ứng trước những thay đổi của tương lai.

Những người Việt toàn cầu mang gì trở về cuộc đối thoại?

Tại diễn đàn Future Fest Day 7 - Global Live Talks được khởi xướng và tổ chức bởi Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, mạng lưới gồm hơn 90 trí thức, nghiên cứu sinh và cựu sinh viên xuất sắc của Việt Nam từ các định chế giáo dục danh tiếng trên thế giới như Harvard, MIT, Stanford, Oxford, Cambridge, UC Berkeley, NUS, ĐH Thanh Hoa hay ĐH Bắc Kinh sẽ cùng hội tụ trong một nỗ lực kết nối tri thức xuyên biên giới.

Sự hiện diện đa dạng của họ trên nhiều lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, y sinh, tài chính chiến lược, truyền thông sáng tạo và nhân văn học hứa hẹn mang lại những lăng kính sắc bén, tiệm cận với chuyển động thực tế của thế giới.

Future Fest Day 7 kết nối học sinh Việt Nam với mạng lưới trí thức toàn cầu để cùng thảo luận về giáo dục, công nghệ và tương lai nghề nghiệp.

Không nhằm tôn vinh những hồ sơ thành tích ấn tượng, các phiên tọa đàm mở ra góc nhìn chân thực về hành trình trưởng thành phía sau giảng đường của các đại học tinh hoa toàn cầu. Từ đó, người trẻ nhìn rõ hơn giá trị của tính tự chủ, tư duy độc lập và khả năng tự định hình con đường của riêng mình.

Đối thoại trực tuyến xuyên biên giới để tự định vị bản thân

Dự kiến kết nối hơn 5.000 học sinh THPT trên cả nước với hơn 90 diễn giả là các trí thức Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại những trường đại học trên thế giới, Future Fest Day 7 - Global Live Talks được tổ chức trên nền tảng hội nghị trực tuyến Zoom Events.

Sự kiện được tổ chức như một không gian đối thoại đa chiều, với nhiều phiên thảo luận song song xoay quanh các trục nội dung lớn: Năng lực thời AI, phẩm chất bên trong, tư duy toàn cầu, bản sắc Việt, học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo, công nghệ, kinh doanh, tài chính, y học, truyền thông, nhân văn và thiết kế tương lai.

Điểm đáng chú ý của Future Fest Day 7 là cách chương trình đặt lại câu hỏi về vai trò của giáo dục đại học. Trong bối cảnh AI có thể viết, lập trình, phân tích dữ liệu và tạo nội dung ở tốc độ chưa từng có, điều làm nên khác biệt của con người không chỉ là lượng kiến thức nắm giữ, mà là khả năng tư duy, phán đoán, sáng tạo, hợp tác và giữ được định hướng giá trị giữa vô vàn lựa chọn.

Sự kiện vận hành như một không gian tương tác đa chiều với 4 sân khấu song song, phòng tư vấn ảo và các phiên hỏi đáp trực tiếp trong thời gian thực.

Được khởi xướng bởi Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, sự kiện thể hiện cách tiếp cận giáo dục đặt trọng tâm vào năng lực thích ứng, tư duy độc lập và khả năng học tập suốt đời.

Thông qua việc kết nối học sinh phổ thông với mạng lưới tri thức quốc tế, các đơn vị thành viên bao gồm Trường Đại học Văn Lang, Van Lang Global School, Trường Đại học Phương Đông và Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đang cụ thể hóa mô hình đào tạo kết hợp giữa tính ứng dụng thực tiễn và nền tảng giáo dục khai phóng, mở rộng cơ hội để người học tiếp cận những góc nhìn học thuật, nghề nghiệp và phát triển bản thân trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi.

Cuộc đối thoại ngày 20/6 không phải điểm kết thúc mà là khởi đầu cho hành trình tự định vị của người học. Đây là nền tảng cung cấp bản đồ chi tiết của 64 ngành học xu hướng, các yêu cầu năng lực cốt lõi, bức tranh thu nhập thực tế, đi kèm hệ thống tài nguyên hữu ích như bài giảng mẫu chuyên sâu và các cơ hội học bổng tinh hoa toàn cầu.

Độc giả và học sinh trên cả nước có thể đăng ký tham gia trải nghiệm trực tiếp cũng như truy cập các tài nguyên giáo dục tại website vietnamfuture-fest.com