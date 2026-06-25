Tươi, ngon và lành - tiêu chí chọn sữa của nhiều gia đình Việt

Bên cạnh việc quan tâm đến thành phần dinh dưỡng, nhiều phụ huynh ưu tiên sản phẩm đồng thời đáp ứng tiêu chí tươi ngon, lành mạnh và hợp khẩu vị của trẻ.

Không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống bỏ nhiều thời gian lựa chọn sản phẩm bổ dưỡng nhưng con không hào hứng đón nhận. Điều đó khiến câu chuyện chọn sữa ngày nay không dừng ở việc “tốt cho con”, mà còn cần phù hợp với khẩu vị và trải nghiệm thưởng thức của trẻ.

Xu hướng nuôi con mới của các bậc phụ huynh

Nghiên cứu của Food Navigator ghi nhận người tiêu dùng hiện nay ngày càng có xu hướng tìm và lựa chọn cân đối giữa thành phần dinh dưỡng và trải nghiệm thưởng thức. “Ăn ngon” và “ăn lành mạnh” cũng trở thành đích đến cho hành trình tìm kiếm những lựa chọn vừa đáp ứng khẩu vị, vừa tốt cho sức khỏe lâu dài.

Nhiều cha mẹ mong muốn tìm được sản phẩm có thể đáp ứng đồng thời các tiêu chí tươi, ngon và lành mạnh.

Xu hướng tiêu dùng trên cũng định hình một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Theo đó, các bậc phụ huynh mong muốn hướng trẻ đến việc cảm nhận hương vị thơm ngon tự nhiên, nguyên bản từ những năm đầu đời, bắt đầu từ ly sữa tươi quen thuộc. Thế nhưng, nếu không hợp vị, con sẽ khó lòng hào hứng đón nhận dù đó là sản phẩm mẹ đã dành nhiều công sức chọn lựa.

“Trẻ con tầm 5-6 tuổi thường rất nhạy cảm với mùi vị, chỉ cần vị sữa không hợp là sẽ không hợp tác. Tôi nhận ra một sản phẩm muốn gắn bó lâu dài thì ngoài yếu tố bổ dưỡng, cốt lõi vẫn phải sở hữu vị tươi ngon để con cảm thấy yêu thích và chủ động thưởng thức mỗi ngày”, chị Kim Yến (TP Hải Phòng) chia sẻ.

Việc chọn sản phẩm sữa đáp ứng cả 2 tiêu chí “ngon” và “lành mạnh” từng là bài toán khiến chị Kim Yến trăn trở trong thời gian dài.

Sau khi thử nhiều lựa chọn, gia đình chị Kim Yến dần gắn bó với sữa tươi Vinamilk 100%. Điều “chinh phục” các con chị Yến là hương vị tươi mới, thơm ngon tự nhiên - đúng vị sữa đặc trưng mà con thích. Còn với chị Kim Yến, lý do tiếp tục chọn sản phẩm này đến từ sự an tâm về chất lượng ổn định qua nhiều năm tháng.

Đằng sau hộp sữa vừa “chiều” vị giác trẻ, vừa an lòng mẹ

Không ngẫu nhiên mà sữa tươi Vinamilk 100% chọn thông điệp "Sữa tươi phải thế” trong TVC mới nhất. Đây là lời khẳng định về tiêu chuẩn sữa tươi đích thực phải là tổng hòa của ba yếu tố trong một sản phẩm: Tươi ngon, an toàn, tinh khiết.

Thông điệp ấy chạm đúng vào điều mà chị Kim Yến và hàng triệu bà mẹ Việt đang tìm kiếm - chuẩn mực không thỏa hiệp. Bởi trên hành trình đồng hành cùng con lớn khôn, mẹ luôn mong muốn mang đến những giá trị trọn vẹn và hoàn hảo.

Phía sau mỗi hộp sữa tươi Vinamilk 100% là hệ thống trang trại đạt chuẩn quốc tế Global G.A.P - nơi đàn bò được theo dõi sức khỏe qua chip điện tử và ăn theo thực đơn được thiết kế bởi các chuyên gia dinh dưỡng. Đồng thời, đàn bò cũng được chăm sóc, tự do vận động tại các đồng cỏ rộng lớn, nghe nhạc thư giãn và sử dụng hệ thống massage tự động.

Ngoài ra, hệ thống trang trại và nhà máy quy mô phủ khắp toàn quốc cùng quy trình sản xuất khép kín - từ lúc vắt sữa đến khi đóng hộp trong vòng dưới 24 giờ, giúp bảo toàn tối đa dưỡng chất tự nhiên và độ tươi ngon, tinh khiết đến tay người dùng. Tất cả là cơ sở để sữa tươi Vinamilk 100% xây dựng hệ quy chuẩn "3 không" cho sản phẩm (không sử dụng hormone, không dùng chất bảo quản, không dư lượng thuốc kháng sinh) trên từng hộp sữa thành phẩm.

Tại hệ thống trang trại diện tích lớn của Vinamilk, đàn bò được nuôi dưỡng trong môi trường xanh mát, thuần khiết.

Không chỉ dừng lại ở cam kết, chất lượng của Sữa tươi Vinamilk 100% còn được bảo chứng bởi các tổ chức quốc tế uy tín. Sữa tươi Vinamilk 100% hiện là thương hiệu sữa tươi duy nhất tại Việt Nam nhận cú đúp giải thưởng: Chứng nhận An toàn & Tinh khiết chuẩn Mỹ - Clean Label Project cùng giải thưởng Superior Taste Award - Vị ngon Thượng hạng (tính từ năm 2022 đến ngày 23/3/2026, theo kết quả nghiên cứu thứ cấp trên các website của tổ chức International Taste Institute và Clean Label Project). Hai chứng nhận cho độ an toàn và tinh khiết và hương vị đỉnh cao - hai yếu tố mà mọi bà mẹ đều mong muốn tìm thấy trong một hộp sữa cho trẻ.

Danh mục sản phẩm được mở rộng sang các hương vị mới mẻ và bắt vị trên nền tảng sữa tươi thật.

Bên cạnh những lựa chọn quen thuộc là sữa có đường, không đường và ít đường, Vinamilk còn liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm có hương vị hấp dẫn khác như: dâu, chuối, dưa lưới, bắp hay sôcôla đậm đặc... Sự đa dạng về hương vị, phù hợp với mọi đối tượng, vị giác, giúp các bậc phụ huynh giảm đáng kể áp lực trong việc duy trì thói quen uống sữa hàng ngày của trẻ. Bởi giải pháp dinh dưỡng không chỉ tập trung chất lượng, mà còn mang lại sự hào hứng để con sẵn sàng sử dụng mỗi ngày.