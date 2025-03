Tuần tới miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất 10 độ C

Hai đợt không khí lạnh sắp tràn về nước ta, trong đó đợt ngày 6/3 cường độ mạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi có nơi giảm còn 10 độ C.

Từ nay đến 6/3, thời tiết miền Bắc có nhiều biến động, chuyển từ trạng thái nắng ấm, có nơi nắng nóng sang mưa rét.

Cụ thể, khoảng 4-5/3, không khí lạnh khả năng tăng cường trở lại miền Bắc và được tăng cường mạnh hơn vào ngày 6/3, miền Bắc giảm nhiệt rõ rệt, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Bắc Trung Bộ cũng chuyển rét từ đêm 6/3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Lạng Sơn và Cao Bằng là những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này. Trong các ngày 7-9/3, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 10-11 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất dao động 14-17 độ C.

Dự báo miền Bắc đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh trong tuần tới. Ảnh minh họa: Khổng Chí.

Tại Hà Nội, các ngày 7-9/3, nhiệt độ thấp nhất dao động 15-16 độ C, cao nhất 18-19 độ C, biên độ nhiệt ngày và đêm thấp, trời rét. Trong đó, ngày 6-7/3, khu vực này có mưa, mưa rào.

Trước khi đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh, miền Bắc xuất hiện mưa phùn, độ ẩm trong không khí cao, tình trạng nồm ẩm tiếp diễn.

Cụ thể, đêm 1/3 và sáng 2/3, Hà Nội và Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Không khí lạnh suy yếu, trời còn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi dưới 16 độ C. Trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng lên 23-26 độ C.

Tây Bắc Bộ cũng có mưa nhỏ về đêm, sáng sớm có sương mù, sau đó trời nắng với nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi nắng nóng cục bộ.

Đêm nay và ngày mai, thời tiết Thanh Hóa đến Huế tương đối ổn định, trời mưa vài nơi, đến trưa chiều đón nắng. Trong đó, Thanh Hoá, Nghệ An đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông cục bộ lúc chiều tối và đêm, ban ngày có nắng. Trong đó, Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trong tháng 3/2025, nắng nóng ở Nam Bộ gia tăng, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Đông, đề phòng mưa dông trái mùa.

Từ nay đến 2/3, khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao ven biển các tỉnh từ Vũng Tàu đến Cà Mau cần đề phòng ngập úng do triều cường. Mực nước cao nhất có thể lên đến 405-415 cm.