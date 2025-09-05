Từ trải nghiệm tầm nhìn mãn nhãn đến cân bằng thân - tâm - trí

Awaken Danang mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn với thiết kế mở đón trọn nắng gió tự nhiên, nhẹ nhàng vỗ về lữ khách trong từng phút giây an trú.

Từ khoảnh khắc phóng tầm mắt ra đại dương bất tận đến giây phút “tỉnh thức” sâu lắng nơi tâm hồn, mỗi chuyến đi là hành trình để con người chạm đến vẻ đẹp đất trời và tìm lại sự cân bằng thân - tâm - trí.

Awaken Danang - không gian nghỉ dưỡng ôm trọn biển Mỹ Khê

Như tên gọi của mình, khách sạn Awaken Danang (do Công ty TNHH Đầu tư Tân Hưng Phú là chủ đầu tư) ấp ủ lời nhắn gửi dịu dàng đến người phương xa - thức tỉnh và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại. Tinh thần ấy được hiện thực hóa với “lớp áo” mang dáng hình quả phi lao biểu tượng. Nhờ thiết kế độc đáo này, mọi không gian trong khách sạn đều được mở rộng tầm nhìn về hướng biển. Khi lưu trú tại đây, mọi giác quan lữ khách như hòa chung nhịp thiên nhiên - từ vệt nắng tinh khôi đầu ngày đến ánh chiều tà rực rỡ.

Awaken Danang với kiến trúc mặt tiền mô phỏng hình dáng quả phi lao.

Với độ cao 26 tầng, không gian nơi đây sở hữu tầm nhìn hướng thẳng đại dương. Nhờ đó, Awaken Danang trở thành điểm hẹn để lữ khách chiêm ngưỡng bức họa thủy mặc đặc sắc - nơi sắc xanh ngọc bích biển Mỹ Khê nhẹ nhàng chuyển mình theo từng gợn sóng, quấn quýt cùng đường chân trời bảng lảng sương mờ. Tất cả hòa quyện thành dấu ấn in hằn trong tâm trí người thưởng ngoạn.

Không gian nghỉ dưỡng Awaken Danang với tầm nhìn hướng biển thơ mộng.

Bên cạnh ngôn ngữ kiến trúc độc đáo, Awaken Danang còn cuốn hút du khách bởi trải nghiệm lưu trú chuẩn 5 sao quốc tế. Mọi khoảnh khắc nghỉ dưỡng đều được vun đắp vẹn tròn với hệ tiện ích đa công năng - từ hồ bơi vô cực hướng biển, spa và massage thư giãn, phòng gym hiện đại, nhà hàng Á - Âu...

Hồ bơi vô cực hướng biển tại Awaken Danang.

Grohe - dòng chảy “thức tỉnh năng lượng”

Tinh thần “awaken” của khách sạn tựa bản hòa âm vang lên từ không gian kiến trúc, ngân dài qua từng tiện ích nghỉ dưỡng và khép lại trọn vẹn trong giai điệu thanh khiết của dòng chảy Grohe.

Khởi đầu trải nghiệm ấy, vòi chậu Allure gây ấn tượng với phần thân thanh thoát vươn cao - biểu tượng của phong cách tối giản nhưng vẫn khẳng định cá tính riêng qua chất liệu đồng thau cao cấp. Đồng điệu cùng tinh thần tối giản của vòi chậu Allure, chậu rửa Airio mang form dáng mảnh mai cùng bề mặt siêu mỏng, tạo hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng như đang lơ lửng trong không gian.

Thiết kế tinh xảo của vòi chậu Allure cùng chậu rửa Airio trong không gian phòng tắm Awaken Danang.

Tiếp nối phút giây thả lỏng dưới làn nước, sen tắm Grohe SmartActive chiêu đãi lữ khách “đại tiệc” thị giác với thiết kế cụm vòi thanh mảnh cùng bề mặt Chrome StarLight phản chiếu ánh kim lung linh. Sở hữu 3 chế độ nước, Grohe SmartActive dẫn dắt lữ khách qua nhiều cung bậc cảm xúc - êm ái như làn mưa mùa hè, thư thái cùng dòng massage dịu nhẹ và bùng nổ với tia nước Jet mạnh mẽ.

Khép lại phút giây thư giãn, bàn cầu Sensia Arena chinh phục lữ khách bằng cái chạm mượt mà từ lớp men sứ HyperClean kháng khuẩn.

Grohe - điểm chạm cảm xúc tinh tế trong không gian phòng tắm Awaken Danang.

Từng trải nghiệm với dòng chảy Grohe hóa thành thanh âm ngân dài trong tâm trí lữ khách. Để rồi khi kết thúc chuyến đi nghỉ dưỡng, hành trang họ mang về không chỉ ký ức về xứ biển miền Trung xinh đẹp, mà còn là những phút giây tái tạo năng lượng tại Awaken Danang.