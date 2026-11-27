Từ sơ đồ do một cựu chiến binh cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ tại xã biên giới Quảng Trực sau 5 ngày tìm kiếm.

Ngày 27/11, ông Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, cho biết địa phương phối hợp với Đội K75, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm và quy tập 8 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Trước đó, một cựu chiến binh đã cung cấp sơ đồ về khu vực từng đặt Bệnh xá Quân y K20 - nơi cứu chữa thương binh trong những năm tháng chiến tranh, nghi còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập.

Lâm Đồng đang mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Quân y K20.

Từ nguồn tin này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Quảng Trực phối hợp với Đội K75 khoanh vùng, triển khai công tác tìm kiếm.

Sau 5 ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh xá cũ và một hài cốt liệt sĩ tại vị trí khác trên địa bàn xã.

Theo ông Dương Huy Toàn, thông tin từ các cựu chiến binh cho thấy khu vực từng đặt Bệnh xá Quân y K20 có khả năng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ. Hiện, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cấp ủy, chính quyền xã Quảng Trực cũng mong muốn tiếp tục nhận được thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân để có thêm cơ sở tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn.