Tủ sách di động: Giữ gìn và lan toả giá trị đọc sách

Đọc sách để tu thân, hoàn thiện nhân cách. Sách là công cụ truyền bá kinh nghiệm sống, làm giàu tri thức, nuôi dưỡng thế giới nội tâm, hướng người đọc đến chân - thiện - mỹ.

Nhà văn M.Gorki từng nói: "Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà khi bước lên, tôi tách khỏi con thú và đến tới gần con người, tới gần quan niệm về cuộc sống tốt đẹp nhất và về sự thèm khát cuộc sống".

Thật vậy, bằng nhiều hình thức, sách đã trao cho con người kho kiến thức vô tận. Dân gian có câu: “Một kho vàng không bằng một nang sách”. Sách luôn được coi là công cụ truyền bá kinh nghiệm sống, làm giàu tri thức, nuôi dưỡng thế giới nội tâm, hướng người đọc đến lối sống chân - thiện - mỹ. Nhờ có sách mà con người trên thế giới xích lại gần nhau hơn khi tìm thấy tiếng nói chung từ những thông điệp yêu thương vì một thế giới hoà bình, phồn vinh, được người viết gửi gắm qua từng trang sách. Sách còn được xem là món quà quý giá và tao nhã khi tặng nhau.

Nếu như mỗi cuốn sách là một kho tàng kiến thức thì đọc sách là quá trình tích luỹ kiến thức ấy. Ở khía cạnh giáo dục, đọc sách được xem là phương pháp tự học tiết kiệm nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn. Làm nhà báo nhà văn lại càng phải đọc sách”.

Với biết bao lợi ích từ sách, mỗi người cần xây dựng thói quen đọc sách mỗi ngày, vận dụng điều hay, điều tốt vào đời sống. Rèn luyện thói quen này càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong thời chuyển đổi số, nước ta có đến khoảng 77 triệu người dùng Internet. Con người ngày nay dễ dàng tiếp nhận thông tin, tri thức nhân loại dựa trên nền tảng online. Nghe sách hay đọc sách điện tử là một xu thế của thời đại công nghệ, thế nhưng chắc chắn không thể thiếu sách giấy truyền thống.

Tủ sách di động: Từ ý tưởng đến hiện thực

Mở ra không gian đọc sách miễn phí dành cho cộng đồng, tạo môi trường cùng quyên góp sách và chia sẻ cho những em nhỏ, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng ưa thích đọc sách, là mong ước của nhiều sinh viên Trường Đại học Mở TP.HCM gửi gắm qua Tủ sách di động cho cộng đồng.

Sinh viên Lê Thị Diễn - Chủ nhiệm Câu lạc bộ OU Green Plus thuộc Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trường Đại học Mở, chia sẻ về ý tưởng Tủ sách di động trước hết là xuất phát từ mong mỏi được thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng, đặc biệt là người yếu thế, người khuyết tật, trẻ em mồ côi không có điều kiện được tiếp cận sách, sau đó là sự ủng hộ, sẵn sàng chia sẻ và thực hiện trách nhiệm xã hội của sinh viên khi các chương trình tình nguyện, phục vụ cộng đồng được Trường tổ chức.

Voltaire - nhà văn, sử gia và triết gia người Pháp thời Khai sáng từng nói: “Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người”. Cùng với ý nghĩa này, điểm nhấn của Tủ sách di động chính là sự “di động” để sách được lan toả giá trị đến đông đảo người đọc, và góp phần gìn giữ môi trường sống. Do đó, Tủ sách di động chỉ nhận những cuốn sách cũ - tuy cũ với người này nhưng lại mới với người khác.

Sinh viên Lê Thị Diễn bộc bạch: “Ai cũng biết rằng, ‘tờ giấy’ đầu tiên ghi chép được là những phiến tre thô cứng. Qua từng thời kỳ lịch sử, không những thanh tre mà còn nhiều loại cây khác đã được làm ra giấy, đẹp và tiện dụng dần dần cho đến ngày nay. Nguyên liệu làm giấy được lấy từ cây, chính vì vậy mà một ngày có khoảng 27.000 cây bị chặt để làm giấy các loại. Nhưng liệu rằng có thể trồng được số lượng cây ấy trở lại trong một ngày? Do đó, chúng em nhận thấy giá trị của sách vẫn sẽ được gìn giữ, Trái đất sẽ giảm cạn kiệt tài nguyên nếu biết sẻ chia những trang sách với nhau. Hàng năm có hàng vạn tựa sách được in ra nhưng cũng có rất nhiều sách qua sử dụng bị bỏ đi trong khi nhiều người nghèo không có điều kiện mua sách. Nhiều cuốn sách hay không còn tái bản, việc in sách mới tốn kém tài nguyên và làm hại môi trường. Vì thế, Tủ sách di động càng quan trọng. Đối với chúng em, đó là sự ý thức vai trò và trách nhiệm trong từng việc nhỏ nhưng thiết thực, để từ đó trở thành người có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Đến nay, Tủ sách di động có 1.100 quyển sách cũ được quyên góp, trong đó có 100 quyển trao tặng UBND phường Đa Kao, Quận Đoàn quận 11, Trường Chuyên biệt quận 3, và 5 radio sách nói gồm Hạt giống tâm hồn - Đánh thức khát vọng, Truyện thiếu nhi - Sự tích hoa hồng, Thơ - Mở góc nhìn đất nước, Giáo dục nhân cách sống - Tôi tài giỏi bạn cũng thế, Khoa học vũ trụ - Biết tuốt về thiên văn, Môi trường - Nhà không rác, Giáo dục nhân cách sống - Một ngày làm lớp trưởng, Môi trường - No more plastic. Tất cả đã mang tri thức đến cho những em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp nhận sách qua giọng đọc diễn cảm, ấm áp của các bạn cộng tác viên Câu lạc bộ OU Green Plus.