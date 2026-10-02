Từ nhà đến không gian sống và hành trình kiến tạo của MIK Group

Trong tiềm thức người Việt, “nhà” là nơi hình thành nếp sống, bồi đắp tình thân. Từ sự thấu hiểu ấy, MIK Group đặt con người ở trung tâm trong hành trình phát triển không gian sống

Hơn một thập kỷ qua, những không gian sống do MIK Group kiến tạo đã trở thành nơi an cư của hơn 20.000 gia đình trên cả nước.

Nhà trong tâm thức của người Việt

Có những chiều muộn trở về căn hộ tại Imperia Garden (Hà Nội), chị Hoàng Ngân vẫn giữ thói quen đứng ngoài ban công ngắm khoảng sân vườn xanh mát. Sau hơn 6 năm gắn bó, điều gia đình chị trân quý là cảm giác yên tĩnh giữa lòng đô thị. Với chị, đó mới thực sự là “nhà”, nơi mọi ồn ào dừng lại sau cánh cửa, nhường chỗ cho bình yên và sự kết nối.

Với người Việt, nhà gắn với tổ ấm, gia đình, nếp sống và giá trị truyền đời. Dẫu diện mạo ngôi nhà đổi thay, từ không gian truyền thống đến căn hộ hiện đại, ý nghĩa của một tổ ấm vẫn được tiếp nối. Bởi sau cùng, một ngôi nhà không chỉ được định nghĩa bởi kiến trúc, mà bởi đời sống diễn ra bên trong đó.

Chính từ cách nhìn ấy, MIK Group bắt đầu hành trình kiến tạo không gian sống từ nhu cầu, thói quen và trải nghiệm thường nhật của cư dân, để mỗi không gian đều nuôi dưỡng sự gắn kết và cảm giác thuộc về.

Từ đời sống đến nguyên lý kiến tạo không gian sống bền vững

Thấu hiểu rằng khi nhịp sống đô thị thay đổi thì không gian sống cũng phải chuyển động tương ứng, MIK Group chú trọng nghiên cứu trải nghiệm thực tế mỗi ngày của cư dân để mỗi lớp không gian - từ quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đến tiện ích - gắn kết chặt chẽ với đời sống thường nhật.

Mỗi ngôi nhà MIK Group tạo dựng đều hướng đến kết nối gia đình và cộng đồng.

Một trong những giá trị được MIK Group theo đuổi xuyên suốt trong triết lý “Nature in motion” là đưa thiên nhiên trở lại gần hơn với đô thị. Tại Imperia Garden hay Imperia Sky Garden, khoảng xanh và ánh sáng tự nhiên không còn là chi tiết trang trí cảnh quan, mà hòa vào nhịp sống thường nhật của cư dân. Bởi thiên nhiên chỉ thực sự hiện diện khi con người tương tác mỗi ngày.

Song song đó là khả năng thích ứng linh hoạt với nhu cầu khác nhau của gia đình đa thế hệ. Một tổ ấm lý tưởng cần tôn trọng sự riêng tư, nhu cầu cân bằng năng lượng của người lớn tuổi và không gian trải nghiệm, thể hiện cá tính của người trẻ. The Matrix One, The Matrix One Premium hay The Magnolia là minh chứng cho cách MIK Group kiến tạo không gian sống mà mỗi thành viên tìm thấy nhịp sống riêng mà vẫn duy trì sự gắn kết trong cùng tổng thể.

The Matrix One giúp đưa thiên nhiên vào nhịp sống thường ngày.

Bên cạnh đó, khi quy mô sống mở rộng ra tầm đô thị, không gian cá nhân được đặt trong mối tương quan với cộng đồng. Tại The Parkland hay khu nhà ở thấp tầng, không gian công cộng được quy hoạch bài bản chính là chất keo gắn kết các gia đình, tình làng nghĩa xóm. Từ thiên nhiên, trải nghiệm cá nhân cho đến tính kết nối cộng đồng, MIK Group từng bước đưa giá trị nhân văn thành ngôn ngữ kiến trúc và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ.

Imperia Sensa Park: Chương mới tiếp nối giá trị của “nhà” ở thị trường miền Nam

Mỗi vùng đất mang nhịp điệu văn hóa, khí hậu và cách sống riêng. Tại TP.HCM, MIK Group ra mắt Imperia Sensa Park - không gian sống được tinh chỉnh để vừa hòa nhịp cởi mở của thành phố, vừa giữ khoảng thở riêng tư.

Imperia Sensa Park tiếp nối giá trị của “nhà” tại miền sống mới phía nam. Ảnh phối cảnh.

Tọa lạc trên trục Võ Chí Công, kết nối trực tiếp với đường Liên Phường, tiếp giáp sông Rạch Chiếc và kênh Một Tấn, Imperia Sensa Park kế thừa triết lý “Nature in motion” với mật độ xây dựng 28%, dành nhiều diện tích cho mảng xanh, mặt nước và hệ thống hơn 40 tiện ích.

Hai mặt sông, cung đường Green Walk và không gian ngoài trời tạo nhịp sống liên tục chuyển động: Buổi sáng là những bước chạy, buổi chiều là khoảng nghỉ dưới tán cây, cuộc gặp gỡ hay đơn giản là vài phút riêng tư bên mặt nước. Từ đó, tinh thần Discovery Residences được mở ra qua trải nghiệm đời thường - khám phá cơ thể, cảm xúc và kết nối mới mỗi ngày.

Ở Imperia Sensa Park, kiến trúc hiện đại được đặt trong mối quan hệ hài hòa với thiên nhiên và đời sống cộng đồng, tạo nơi chốn vừa riêng tư vừa giàu sức sống. Vì thế, dự án vừa tiếp nối câu chuyện về mái ấm, vừa mở rộng khái niệm nhà thành nơi gia đình có thể gìn giữ những giá trị thân thuộc và đón nhận nhịp sống mới của đô thị phương Nam.

Từ một “mái nhà” đến không gian sống rộng mở, câu chuyện của MIK Group dần được nối dài thành những cộng đồng cùng chia sẻ phong cách sống. Những kinh nghiệm được tích lũy qua thời gian đang tìm thấy diện mạo mới tại miền Nam, nơi câu chuyện về nhà không khép lại ở một chốn trở về, mà tiếp tục được viết nên qua từng đời sống, từng kết nối và từng thế hệ.