Imperia Sensa Park - dự án mới thuộc dòng căn hộ Imperia của MIK Group

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống.

Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

All New Standard - hệ tiêu chuẩn xuyên suốt của I Series

Imperia là dòng căn hộ cao tầng của MIK Group với hành trình phát triển qua nhiều dự án tại thị trường miền Bắc như Imperia Sky Garden, Imperia Signature Cổ Loa, Imperia Sky Park hay Imperia Ocean City. Sau hơn một thập kỷ, khoảng 17.000 căn hộ Imperia đã được đưa ra thị trường. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phát triển dòng sản phẩm này với quy mô khoảng 200.000 căn hộ trên toàn quốc.

Không gian xanh giàu tiện ích tại Imperia Smart City nằm trong khu vực đại đô thị phía tây Hà Nội. Ảnh phối cảnh.

Trên hành trình đó, MIK Group từng bước chuẩn hóa các giá trị làm nên dòng Imperia - I Series thông qua All New Standard, hệ tiêu chuẩn được áp dụng xuyên suốt từ quy hoạch, thiết kế, môi trường sống đến tiện ích. Mỗi yếu tố được tính toán trong mối liên hệ với tổng thể, hướng tới tạo nên những không gian sống phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế và có giá trị theo thời gian.

Tại các dự án I Series, không gian riêng và không gian chung được tổ chức hài hòa; thiết kế chú trọng công năng, ánh sáng tự nhiên và thông gió. Cây xanh, mặt nước và cảnh quan được đưa vào quy hoạch như những thành phần của môi trường sống, trong khi hệ tiện ích được lựa chọn theo hướng thiết thực, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và kết nối của cư dân.

Những giá trị này được thể hiện qua trải nghiệm thực tế của cư dân. Chị Thủy, cư dân Imperia Sky Garden, chia sẻ: “Điều tôi thích nhất ở Imperia Sky Garden là cảm giác luôn được sống giữa cây xanh. Khuôn viên lúc nào cũng được chăm sóc rất kỹ với nhiều cây xanh và hoa mới, luôn có những không gian để cả gia đình thư giãn”.

Với chị Dương, điểm cộng nằm ở thiết kế công năng và những khoảng không gian riêng tư: “Vợ chồng tôi đánh giá rất cao thiết kế công năng tại đây. Nhà nào cũng thoáng, có nhiều cửa sổ và logia. Với những gia đình không có nhu cầu cải tạo quá nhiều, đây là lựa chọn rất phù hợp”.

Khu vui chơi dành cho thiếu nhi nằm trong khuôn viên Imperia Sky Garden. Ảnh phối cảnh.

Viết tiếp câu chuyện của Imperia tại khu đông TP.HCM

Chính thức khởi công vào đầu tháng 8, Imperia Sensa Park - dự án mới nhất trong dòng căn hộ Imperia - đánh dấu chương mới trong hành trình của MIK Group khi phát triển dòng sản phẩm cao tầng tại miền Nam. Imperia Sensa Park là lời giải thực tế cho bài toán "đô thị đáng sống" dựa trên sự tổng hòa giữa tiềm năng khu vực, sự thấu hiểu nhu cầu của thị trường cũng như bản sắc địa phương.

Imperia Sensa Park phát huy vị trí trọng điểm của khu đông TP.HCM khi tọa lạc tại đường Võ Chí Công, kết nối trực tiếp với trục đường Liên Phường. Từ đây, cư dân chỉ mất chưa tới 20 phút để đến các vùng lõi của thành phố, đồng thời dễ dàng di chuyển tới các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành.

Thiết kế cảnh quan Imperia Sensa Park, nằm tại vị trí trọng điểm khu đông TP.HCM. Ảnh phối cảnh.

Với Imperia Sensa Park, MIK Group tiếp tục áp dụng hệ quy chuẩn xuyên suốt của dòng sản phẩm Imperia khi đảm bảo mật độ xây dựng chỉ 28%, hồ điều hòa rộng hơn 2.400 m2 cùng hai mặt giáp sông Rạch Chiếc và kênh Một Tấn. Doanh nghiệp cũng công bố các đối tác hàng đầu bao gồm Ricons (xây dựng), studioMilou (thiết kế và cảnh quan), ONG&ONG (nội thất) và CORE (giám sát), tạo nên các không gian theo cấu trúc tách lớp, chuyển nhịp êm ái giữa các tiện ích công cộng, khu vực cảnh quan chung và vùng riêng tư của cư dân. Từng căn hộ được thiết kế thông minh với trần cao 2,9 m, tận dụng ánh sáng, gió trời, mang thiên nhiên cùng nguồn năng lượng lớn và cảm hứng mỗi ngày tới từng cư dân.

Không đơn thuần là dự án căn hộ, Imperia Sensa Park là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững của MIK Group với dòng sản phẩm Imperia: Nơi không gian thiên nhiên kề sông, chuẩn mực xây dựng quốc tế và hệ sinh thái tiện ích hiện đại cùng hòa nhịp. Với những cư dân thế hệ trẻ có gu, đây không chỉ là sự đầu tư cho chốn trở về an yên mà còn là cột mốc định hình phong cách sống mới - trọn vẹn, cân bằng và tràn đầy cảm hứng giữa lòng đô thị khu đông TP.HCM.