Tử hình kẻ giết vợ rồi phân xác ném xuống biển

Chiều 22/12, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Bảo Uyên (63 tuổi, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội giết người, nạn nhân là bà N.T.T.Tr. (41 tuổi, vợ của Uyên).

Bị cáo Uyên tại phiên tòa.

Theo cáo trạng khoảng 6h30 ngày 6/2, sau khi chở con đi học quay về nhà, Uyên đi mua đồ ăn sáng cho gia đình và người làm. Ăn sáng xong, con riêng và người làm thuê rời khỏi nhà để đi bắt nghêu. Lúc này ở nhà chỉ còn Uyên và vợ là bà Tr. cùng cháu K. (con của bà Tr. và Uyên), bà B. (mẹ ruột của Uyên, bị liệt).

Khoảng 8h40 cùng ngày, bà Tr. nói với Uyên việc đi du lịch với bạn học cũ ở Hà Nội. Tuy nhiên Uyên không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau, Uyên dùng tay phải đánh mạnh vào đầu, xô bà Tr. ngã xuống sàn nhà bếp. Đầu bà Tr. chạm vào góc cạnh của mặt bàn nên bị thương, chảy nhiều máu, cơ thể co giật. Sau đó, bị cáo dùng chày gỗ tiếp tục đánh bà Tr. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, để che giấu hành vi giết người, Uyên kéo thi thể nạn nhân vào phòng vệ sinh và phân xác. Sau khi quan sát xung quanh không có người, Uyên khiêng các phần thi thể của nạn nhân bỏ lên xe máy chở ra giấu tại bụi cây ở khu vực Cồn Ma (phường Sơn Trà, Đà Nẵng), rồi về nhà thay quần áo.

Khoảng 14h17 cùng ngày, Uyên quay lại khu vực đã cất giấu thi thể của bà Tr. mang bỏ lên thuyền rồi chở ra biển Tiên Sa vứt cùng dao và chày.

Bốn ngày sau, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam (nay là Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo phát hiện một phần thi thể nữ giới (không đầu, không chân) trôi vào bãi biển ở thôn An Hải Đông (xã Núi Thành) nên điều tra. Qua đó xác định thi thể nêu trên là của bà T.T.T.Tr. (là vợ của Uyên).

Ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận tin báo phát hiện một phần thi thể là nữ (từ phần thắt lưng đến chân), đang phân hủy dạt vào bờ biển xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải). Công an tỉnh Ninh Thuận xác định phần thi thể nêu trên là của bà T.T.T.Tr., nên chuyển toàn bộ hồ sơ đến Công an Quảng Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo Uyên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và liên tục khóc lóc xin lỗi gia đình bị hại. Nói lời sau cùng, bị cáo Uyên xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tòa nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Uyên có đầy đủ nhận thức, xong chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà ra tay sát hại vợ. Bị cáo cố ý thực hiện phạm tội đến cùng, hành vi man rợ, tàn nhẫn, côn đồ... Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Uyên mức án tử hình.