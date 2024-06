Ngày cuối cùng của tháng 6, nhìn lại chiến dịch Pride Month – Be The Original You diễn ra trong “tháng tự hào" của Zing MP3 cùng sự đồng hành của dàn sao Việt trong chiến dịch này

Pride Month là chiến dịch với thông điệp "Be The Original You" của Zing MP3 diễn ra trong tháng 6. Thông qua chiến dịch và thông điệp trên, Zing MP3 muốn gửi gắm lời nhắn đến khán giả: Dù bạn là ai, đang ở phiên bản nào, hãy cứ sống cuộc đời mình mong muốn, cháy với đam mê, nhiệt huyết với khát khao, yêu người và yêu đời, lan toả những giá trị tích cực và nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Trong tháng 6, nền tảng nhạc số hàng đầu Việt Nam đã cùng khán giả nghe lại những giai điệu, xem lại những MV của những ca khúc cất tiếng vì tình yêu bình đẳng, điểm lại những cái tên nghệ sĩ và bài hát kết hợp cùng chuyện tình tuy khác biệt nhưng không ngại công khai, không ngại lan toả hạnh phúc cùng thông điệp tự hào là chính mình bởi tình yêu chính là tình yêu, không rào cản, không có sự phân biệt nào khác.

Từ đây, Zing MP3 đón nhận những phản hồi tích cực từ công chúng với video tổng hợp đạt gần 100,000 lượt xem và gần 4,000 lượt reaction. Khán giả Lê Thị Minh Phương chia sẻ: “Âm nhạc có chủ đề những chủ đề này cũng hay đấy. Làm cho người xem có cái nhìn thiện cảm hơn với những người thuộc cộng đồng này”. Với khán giả Tiên Lê, chị cho biết: “Những chiến dịch như vậy giúp mọi người hiểu hơn về cộng đồng LGBT đấy chứ".

Chiến dịch của Zing MP3 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả

Với Zing MP3, điều xứng đáng để tự hào nhất đó là chính bạn, dám yêu, dám đam mê, dám ước mơ và dám là chính mình - Thông điệp tháng tự hào “Be The Original You” của Zing MP3 đã thu hút dàn nghệ sĩ đồng hành và gửi lời chúc đến khán giả. Với ca sĩ - nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Hứa Kim Tuyền, hạnh phúc nhất là khi được sống một cuộc đời mình mong muốn, trước thông điệp “Be The Original You" của Zing MP3 trong tháng tự hào, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng gửi gắm lời nhắn: “Ca khúc ‘Cầu vồng lấp lánh’ được phát hành đầu năm 2024 được cài cắm hình ảnh cầu vồng lục sắc như là một lời cổ vũ tinh thần cho cộng đồng, ai rồi cũng sẽ được công nhận, điều quan trọng là hãy luôn hạnh phúc và lan tỏa sự tích cực, vui tươi trong cuộc sống”.

Với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ

Cùng với nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Đỗ Hoàng Dương, rapper Pháp Kiều và nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc Mew Amazing cũng gửi lời chúc và lan tỏa tinh thần "Be The Original You" đến tất cả khán giả: "Tự hào là chính mình, tự tin thể hiện bản sắc của mình khi yêu, và dù bạn là ai, yêu ai, hãy cứ mạnh mẽ theo đuổi tình yêu của mình, bởi hạnh phúc đích thực luôn chờ đón bạn!". Bên cạnh đó, cũng trong tháng tự hào, Đỗ Hoàng Dương và Pháp Kiều đồng loạt gửi tới khán giả sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình với tựa đề “Ngược chiều yêu" (Đỗ Hoàng Dương) và “D.O.C” (Pháp Kiều).

Sản phẩm âm nhạc mới của Pháp Kiều cũng gửi gắm thông điệp "tự hào là chính mình" đến khán giả

Với chiến dịch Pride Month cùng thông điệp “Be The Original You” được khán giả và nghệ sĩ đón nhận, Zing MP3 tiếp tục khẳng định đây không chỉ là nền tảng nhạc số hàng đầu tại Việt Nam mà còn là nơi kết nối nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả, cũng là nơi để khán giả tìm đến được lắng nghe tâm trạng qua những ca khúc, được chia sẻ tiếng lòng qua những lời tâm sự của nghệ sĩ. Được biết, dù chỉ mới kết thúc 6 tháng đầu năm nhưng dự kiến cuối năm nay, Zing MP3 sẽ tiếp tục phát hành Báo cáo thị trường âm nhạc Việt Nam cùng những số liệu và phân tích đánh giá về thị trường nhạc Việt trong năm 2024.