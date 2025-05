Tự do không đến từ bên ngoài

Chúng ta thường nghĩ tự do là thoát khỏi sự kiểm soát hay được làm điều mình muốn. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Tự do thực sự không đến từ hành động hay sự vật bên ngoài - nó đến từ nhận thức, từ việc trở về bản thể nguyên sơ chưa bị điều kiện hóa.

Tự do khỏi điều gì đó không phải là tự do thực sự. Tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn cũng không phải là kiểu tự do mà tôi đang nói tới. Với tôi, tự do là khi được là chính bạn.

Vấn đề không phải là tự do khỏi cái gì. Đó không phải là tự do thực sự, bởi vì nó vẫn là do ai đó trao cho bạn; có một căn nguyên cho nó. Thứ mà bạn cảm thấy mình bị lệ thuộc vẫn còn nằm trong tự do của bạn. Bạn có nghĩa vụ với nó. Không có nó, bạn sẽ không được tự do.

Tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn cũng không phải tự do, bởi vì mong muốn, khao khát “làm” điều gì đó, nảy sinh từ tâm trí - mà tâm trí là xiềng xích của bạn.

Tự do thực sự xuất phát từ nhận thức không lựa chọn, khi có nhận thức không lựa chọn thì tự do sẽ không phụ thuộc vào sự vật hay hành động nào. Tự do theo sau nhận thức không lựa chọn là tự do được là chính mình. Và bạn đã là chính mình rồi, bạn được sinh ra cùng với điều đó, cho nên nó không phụ thuộc vào bất cứ điều gì khác. Không một ai có thể trao cho bạn tự do và không một ai có thể tước đoạt tự do khỏi tay bạn. Một thanh gươm có thể chặt đầu bạn nhưng không thể cắt đứt tự do của bạn, bản thể của bạn.

Không một ai có thể trao cho bạn tự do và không một ai có thể tước đoạt tự do khỏi tay bạn.

Đó là một cách khác để nói rằng bạn cần định tâm, bắt rễ trong bản ngã hiện sinh, tự nhiên của mình. Nó chẳng liên quan gì với bên ngoài.

Tự do khỏi sự vật sẽ phụ thuộc vào bên ngoài. Tự do khỏi hành động cũng phụ thuộc vào bên ngoài. Còn tự do thuần khiết thì tuyệt đối không phụ thuộc vào bất cứ điều gì bên ngoài bạn.

Bạn sinh ra vốn dĩ tự do. Chỉ là bạn đã bị nhào nặn để quên đi tự do đó. Tầng tầng lớp lớp sự nhào nặn đầu óc đã biến bạn thành một con rối. Dây điều khiển con rối đó lại nằm trong tay người khác. Bạn là một con rối nếu bạn là tín đồ Kitô giáo. Dây điều khiển bạn đang nằm trong tay của một Thượng đế không tồn tại, và để trao cho bạn cảm giác rằng Thượng đế tồn tại thì đã có các tiên tri, các đấng cứu thế đại diện cho Thượng đế.

Những người này không đại diện cho ai cả, họ chỉ là những kẻ vị kỷ - và ngay cả cái tôi cũng muốn kéo bạn xuống thành một con rối. Họ bảo bạn những gì cần làm, họ trao cho bạn Mười Điều Răn. Họ trao cho bạn tính cách - rằng bạn là một Kitô hữu, một người Do Thái, một người Hindu, một môn đồ của Mohammed. Họ trao cho bạn cái gọi là kiến thức.

Và tất nhiên, bên dưới gánh nặng to lớn mà họ bắt đầu trao ban ngay từ thời thơ ấu - gánh nặng như núi Himalaya mà bạn đang gánh lấy - ẩn bên dưới đó, bị che giấu, bị kìm nén, là bản ngã tự nhiên của bạn.

Nếu bạn có thể thoát khỏi sự nhào nặn đầu óc, nếu bạn có thể nghĩ rằng mình không phải là tín đồ Kitô giáo hay môn đồ của Mohammed…

Không phải bạn sinh ra đã là tín đồ Kitô giáo hay một môn đồ của Mohammed; bạn sinh ra là một tâm thức thuần khiết, hồn nhiên. Khi tôi nói tự do, ý của tôi là được trở về với sự thuần khiết đó, sự hồn nhiên đó, với tâm thức đó một lần nữa.