'Truyện Thúy Kiều' bìa bán nude trở lại

Ấn bản "Truyện Thúy Kiều" kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du, in lầu đầu năm 2015 với bìa tranh nàng Kiều sau khi tắm của Lê Văn Đệ, vừa trở lại với phiên bản bìa cứng.

Cuốn sách từng gây "bão" trong cộng đồng yêu sách 10 năm trước vì in tranh vẽ Thúy Kiều khỏa thân lên trang bìa. Mới đây, nhà phát hành Vinh Thành Sách mở bán Truyện Thúy Kiều phiên bản bìa cứng giới hạn 300 cuốn, do Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam và Nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Sách tái bản và giữ nguyên giao diện của bản in kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du, ra mắt lầu đầu năm 2015.

Truyện Kiều có nhiều phiên bản đang lưu hành trên thị trường, do các nhà nghiên cứu khác nhau biên soạn, diễn giải, chú thích cũng có nhiều khác biệt, chưa kể đến trình bày và minh họa. Trong số các bản Kiều quốc ngữ, bản Truyện Thúy Kiều do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo đã được công nhận là bản được phổ biến sâu rộng hơn cả qua các thế hệ người đọc.

Ấn bản này được Vĩnh Hưng Long thư quán in lần đầu năm 1925 và tái bản năm 1927 sau khi hiệu đính chi tiết.Sau khi được nhà Vĩnh Hưng Long in hai lần, Truyện Thúy Kiều tiếp tục được Tân Việt in ấn với số lượng lớn và phát hành thương mại rộng rãi… Từ năm 1958, nhà xuất bản Phổ Thông cho tái bản tiếp nhiều lần.

Năm 2015, ấn bản Truyện Thúy Kiều của Nhã Nam từng gây nhiều tranh cãi khi ra mắt. Đơn vị lý giải "Truyện Kiều" chỉ là tên gọi dân gian mà mọi người quen dùng để nói về tác phẩm, không phải là tên chính thức. Truyện Thúy Kiều là tên tác phẩm mà các học giả Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim đặt chính thức cho bản Kiều được hiệu đính, khảo dị của mình.

Trong phần Tựa, các học giả cũng giải thích lý do chọn cái tên này: “Truyện Thúy Kiều này nguyên lúc đầu tác giả nhan là Đoạn trường tân thanh. Sau nghe đâu ông Phạm Quý Thích đổi lại là Kim, Vân, Kiều tân truyện. Nhưng vì trong truyện chỉ có Thúy Kiều là vai chính, còn Kim Trọng và Thúy Vân là vai phụ cả. Nếu đề như vậy, thì e không hợp lẽ. Vả chăng tục thường gọi là truyện Kiều, thì chi bằng ta cứ theo thói thường mà nhan là Truyện Thúy Kiều, rồi ở dưới đề thêm tên cũ Đoạn trường tân thanh, gọi là để tỏ cái ý tồn cổ”.

Hai học giả khảo cứu kỹ lưỡng, chú giải điển cố, từ nguyên tường tận, đồng thời cũng dễ theo dõi đối với độc giả phổ thông vì trình bày tối giản, thuận tiện, mục đích chính là giúp bạn đọc hiểu và cảm được nội dung và tinh thần tác phẩm.

Truyện Thúy Kiều ấn bản kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du bổ sung thêm một số phụ bản tranh minh họa lấy từ Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du do Hội Quảng Trị - Huế xuất bản năm 1942.

Truyện Thúy Kiều do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo trong bản in này chỉ sửa từ nếu đã trái chính tả. Ngoài ra, lần tái bản này có bổ sung thêm một số phụ bản tranh minh họa lấy từ Tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du do Hội Quảng Trị - Huế xuất bản năm 1942. Tập sách bao gồm 11 bức tranh màu in trên giấy dó, của các họa sĩ Vịệt Nam hàng đầu thời bấy giờ: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Lê Văn Đệ, Lưu Văn Sìn, Nguyễn Đỗ Cung… xuất bản để lấy tiền sửa mộ, dựng bia kỷ niệm nhà văn Nguyễn Du.

Bìa cuốn Truyện Thúy Kiều trong bản in này cũng thuộc tập tranh trên, cụ thể là tác phẩm của Lê Văn Đệ, một họa sĩ nổi tiếng, từng là thủ khoa khóa I trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1930 và từng là người phụ trách việc trang trí kỳ đài trong lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình.

Tranh bìa từng gây nhiều tranh cãi, thậm chí bị nhận xét là "thô tục", "lõa lồ". Thực chất bức tranh minh họa cho câu thơ: “Rõ màu trong ngọc trắng ngà / Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên”, tả vẻ đẹp Thúy Kiều khi tắm và được xem là một trong những câu Kiều nổi tiếng. Tranh dùng nhiều màu đen, vẽ theo phong cách như tranh khắc, nét khỏe khoắn, dứt khoát và không nhiều chi tiết phụ, do đó có nhiều không gian cho thiết kế. Đơn vị xuất bản cho biết đây là lý do bức vẽ được chọn để thiết kế làm bìa.