Truyền thông Saudi Arabia sốc khi đội nhà thua Indonesia

"Chiến thắng gây sốc của Indonesia trước Saudi Arabia," tờ Saudi Gazette giật tít. Trong bài viết, tờ này chỉ ra rằng Indonesia có một trận đấu thành công. Với lối chơi quyết liệt và lợi thế sân nhà, đại diện Đông Nam Á khiến Saudi Arabia bối rối và không thể thi triển lối chơi kiểm soát quen thuộc.

Trong khi đó, trang Al Jazeera nhận xét: "Kết quả này là cú sốc cho Saudi Arabia, đội từng thắng Argentina tại World Cup 2022. Ở trận đấu kế tiếp, Saudi Arabia buộc phải thắng Trung Quốc. Bảng đấu này ngày càng khó đoán".

Al Jazeera cũng cho rằng Saudi Arabia có một trận đấu đáng quên. Đội tuyển nước này không thể ghi bàn nào trong 4 trận vòng loại World Cup 2026 liên tiếp. Sự xuất hiện của HLV Herve Renard thay Roberto Mancini chưa phát huy tác dụng.

Sau trận, HLV Renard đã chúc mừng chiến thắng của tuyển Indonesia: "Họ xứng đáng giành 3 điểm. Indonesia khởi đầu trận đấu với sự quyết liệt, trong khi chúng tôi chơi như một trận giao hữu. Saudi Arabia thua trận này vì cách tiếp cận khác mọi khi".

Dù thất bại, HLV Renard vẫn tự tin vào khả năng đi tiếp của đội nhà: "Ở bảng này, mọi thứ rất đơn giản. Nhật Bản chắc chắn dẫn đầu, phần còn lại phải cạnh tranh vé thứ 2. Vẫn còn 4 trận đấu nữa. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Đây sẽ là một thách thức lớn nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận vượt qua khó khăn này".

Hiện tại, tuyển Saudi Arabia xếp thứ 4 ở bảng C, ngang điểm và hiệu số bàn thắng thua với Indonesia nhưng thua về đối đầu trực tiếp.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.