Truyền thông Indonesia bùng nổ với tấm vé dự U17 World Cup

"Thái Lan đã bị loại, Việt Nam chỉ có trận hòa, còn nhà vua Indonesia có vé dự U17 World Cup", Detik Sport bình luận. Trang này cũng nhận định thêm rằng "U17 Indonesia trở thành đại diện hay nhất của Đông Nam Á góp mặt ở World Cup".

Tờ Bola ca ngợi chiến công của U17 Indonesia sau tấm vé dự World Cup: "Chúng ta cần cảm ơn các cầu thủ trẻ vì kết quả này. Đây là thành tích rất đáng tự hào".

Trong khi đó, Antaranews nhận xét: "Chiến thắng này là món quà tuyệt vời gửi đến người hâm mộ. Với chiến thắng đúng đắn và sự tự tin, U17 Indonesia tạo nên màn trình diễn xuất sắc ở giải châu Á".

CNN Indonesia thì đưa ra nhận xét: "Chiến thắng của đội U17 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Tấm vé dự World Cup 2026 vẫn do chúng ta quyết định".

HLV Patrick Kluivert của đội tuyển quốc gia Indonesia cũng chúc mừng thành công của đội U17. CNN Indonesia dẫn lời cựu danh thủ người Hà Lan: "Một thành tích tuyệt vời của HLV Arianto và đội tuyển. Đây chỉ mới là khởi đầu của chúng ta".

Erick Thohir, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, cũng đánh giá cao nỗ lực của thầy trò HLV Arianto. Ông chia sẻ: "Chúc mừng đội tuyển. Tuy nhiên, mọi khó khăn vẫn ở phía trước. Các cầu thủ và ban huấn luyện cần duy trì sự tập trung cho trận đấu kế tiếp tại vòng loại để thu về kết quả tốt nhất ở giải U17 châu Á".

U17 Indonesia sẽ có trận đấu còn lại ở bảng C giải U17 châu Á gặp Afghanistan vào ngày 10/4.

