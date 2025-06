Truyền thông Argentina nổi giận với Boca Juniors

Boca dẫn trước ở phút 26 khi bóng bật người thủ môn Nathan Garrow của Auckland City rồi đi vào lưới. Nhưng Christian Gray, một giáo viên thực tập ngoài đời, ghi bàn gỡ hòa ở phút 52 cho đại diện New Zealand. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, qua đó khiến Boca bị loại khỏi giải.

Sau trận, truyền thông Argentina nổi giận với màn trình diễn của Boca. TyC Sports giật tít: "Một kết quả gây bẽ mặt và Boca bị loại khỏi giải đầy cay đắng". Trong bài viết, tác giả chỉ ra rằng đại diện nước nhà tung ra đến 82 quả tạt, 41 cú sút, trong đó có 10 lần bóng đi trúng đích trước Auckland City, nhưng chỉ đem về 1 bàn thắng.

"Hàng công có ngày thi đấu quá kém. Edinson Cavani và đồng đội đang làm gì trên sân vậy?", một CĐV bình luận dưới bài viết.

Sau trận, Cavani cũng bày tỏ sự thất vọng vì kết quả này: "Đây là một trận đấu khó khăn. Đối thủ chơi lùi sâu, có lúc cả 10 cầu thủ của họ đều phòng ngự. Chúng tôi có cơ hội nhưng đã không dẫn trước với nhiều bàn thắng. Sau đó, họ ghi bàn và chúng tôi càng thêm khó khăn".

Trong khi đó, trang Ole bình luận: "Gã khổng lồ bóng đá Nam Mỹ để lại màn trình diễn nhạt nhòa". Đại diện Argentina được đánh giá cao hơn rất nhiều Auckland City trước trận, nhưng sự kỳ vọng không được đền đáp.

"Có thời điểm Boca sở hữu 7 cầu thủ tấn công trên sân, nhưng họ chẳng thể làm gì trước một đối thủ phòng ngự kiên cường", Ole nhận xét thêm.

Về phần mình, Auckland City có thể tự hào rời giải với thành tích 1 điểm sau 3 trận, kèm tinh thần chiến đấu đáng khâm phục. Với nhiều cầu thủ là người lao động hoặc giáo viên bán thời gian, màn trình diễn này là minh chứng cho tinh thần thể thao chân chính.

