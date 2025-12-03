Truy tố, kiểm sát xét xử 655 bị cáo liên quan đến quy hoạch, đất đai

Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã truy tố và kiểm sát xét xử 141 vụ/655 bị cáo về tội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: Quốc hội

Sáng 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Theo ông Nguyễn Huy Tiến, VKSND Tối cao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, TAND Tối cao và Bảo hiểm xã hội Việt Nam khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. VKSND Tối cao đã thụ lý, giải quyết 41 vụ/223 bị can; đã truy tố, xét xử 38 vụ/215 bị cáo.

Thực hiện yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ, việc trong quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các sai phạm, các vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ngành kiểm sát đã phối hợp khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 37 vụ án/248 bị cáo.

Toàn ngành đã tập trung, tăng cường công tác kiểm sát đối với cơ quan điều tra các cấp trong việc rà soát, đánh giá, phân loại giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ. Kết quả đã rà soát, phân loại, giải quyết 38.456 nguồn tin về tội phạm và 26.424 vụ án/5.802 bị can tạm đình chỉ.

Ngoài ra, VKSND các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra xác minh giải quyết 328 nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 211 vụ/798 bị can; đã truy tố và kiểm sát xét xử 141 vụ/655 bị cáo về tội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Theo báo cáo, VKSND Tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành ban hành Thông tư liên tịch số 01/2022/TTLT ngày 18/2/2022 về tiếp nhận, giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra kịp thời thu thập chứng cứ, bảo vệ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân, đẩy nhanh tiến độ điều tra. Cơ quan điều tra đã khởi tố 12.110 vụ/12.483 bị can; Viện Kiểm sát giải quyết 11.077 vụ/12.342 bị can; xét xử 11.216 vụ/12.416 bị cáo.

Báo cáo còn cho biết, VKSND Tối cao đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2023-2025; tinh gọn tổ chức bộ máy; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản sau sáp nhập; tăng cường thanh tra kiểm tra; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án. Cơ quan điều tra khởi tố 15.723 vụ/33.449 bị can, Viện Kiểm sát giải quyết 12.950 vụ/29.137 bị can, Tòa án giải quyết 13.738 vụ/30.805 bị cáo; đã thu hồi hơn 54.531 tỷ đồng .

Tuy nhiên, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho rằng, qua thực hiện còn gặp một số khó khăn nhất định như: Một số vụ án xâm hại tình dục trẻ em thiếu chứng cứ trực tiếp; nạn nhân còn nhỏ tuổi, chịu sang chấn tâm lý, gây khó khăn cho điều tra. Việc thu thập tài liệu về hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm còn gặp khó khăn do một số doanh nghiệp thiếu hợp tác; người lao động e ngại ảnh hưởng việc làm nên chưa mạnh dạn tố giác. Công tác giám định, định giá của một số vụ án, vụ việc còn kéo dài dẫn đến một số vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc tạm đình chỉ.

Từ đó, Viện trưởng VKSND Tối cao kiến nghị, Quốc hội chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước như đất đai, bảo hiểm… bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ; đồng thời, tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.