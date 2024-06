Truy tìm người phụ nữ bị tố chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra tố giác liên quan đến nữ nhân viên Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng của công ty.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang giải quyết tin báo về tội phạm của Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn tố cáo Nguyễn Thị Vân Anh - Phó trưởng phòng nhân sự của công ty - đã lợi dụng vị trí việc làm của mình, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân khác nhau, đưa vào danh sách chi lương tài khoản mang tên nhiều cá nhân không phải nhân viên công ty để nhận lương, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5,5 tỷ đồng . Sau đó, Vân Anh nghỉ việc, cắt liên lạc, đang ở đâu, làm gì không rõ.

Hình ảnh Nguyễn Thị Vân Anh.

Quá trình xác minh xác định đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1991, trú tại thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) là cá nhân bị tố giác, hiện không có mặt tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh, yêu cầu đối tượng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Đội 2, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM, địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM để làm rõ nội dung liên quan, hoặc liên hệ điều tra viên Ngô Văn Hiệp.