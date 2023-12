Truy nã đối tượng cùng đồng bọn sử dụng hung khí gây náo loạn quán bia

Xuất phát từ mâu thuẫn trước đó, nhóm của Đoàn Văn Hào dùng hung khí gây rối, đánh nhau với nhóm thanh niên khác, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh và làm mất an ninh trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã ra quyết định truy nã đối tượng Đoàn Văn Hào (SN 1993; trú tại xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/4/2022, tại quán bia ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Đoàn Văn Hào đã dùng hung khí gây rối, đánh nhau với nhóm thanh niên khác, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh và làm mất an ninh trật tự khu vực.

Truy nã Đoàn Văn Hào.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can Đoàn Văn Hào với tội danh Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 19/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đoàn Văn Hào.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Chương Mỹ (SĐT: 0347191189), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin Công an thành phố Hà Nội.

Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.