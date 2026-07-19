Trương Vinh Hiển dự PPA Asia 500 tại Singapore

PPA Asia 500-Singapore Open 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26/7 tại The Sports Arena, Singapore Expo, quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực và có tổng giá trị giải thưởng 70.000 USD.

Trương Vinh Hiển được xếp hạt giống số một đơn nam tại PPA Asia 500 - Singapore Open 2026.

Đây là lần đầu Singapore đăng cai một chặng đấu thuộc hệ thống PPA Tour Asia. Sau các giải tại Bắc Kinh và Tokyo, Singapore Open được xem là cột mốc quan trọng trong cuộc đua tích lũy điểm số khi nhà vô địch mỗi nội dung nhận 500 điểm trên bảng xếp hạng PPA.

Các tay vợt vô địch nội dung đơn nhận 2.000 USD , trong khi những cặp đăng quang ở nội dung đôi nhận 5.500 USD . Kết quả tại Singapore có thể tác động đáng kể đến thứ hạng hạt giống ở những chặng đấu tiếp theo.

Pickleball Việt Nam có bốn đại diện tham dự gồm Trương Vinh Hiển, Hồ Thị Trúc Tâm, Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh. Trong đó, Vinh Hiển được xếp hạt giống số một nội dung đơn nam.

Tay vợt Việt Nam đang có phong độ ổn định sau chức vô địch Panas Kuala Lumpur Open, huy chương vàng đôi nam tại Capital Securities Beijing Open và huy chương bạc MB Hanoi Cup. Tại Singapore, Vinh Hiển thi đấu ba nội dung gồm đơn nam, đôi nam cùng Kenta Miyoshi của Nhật Bản và đôi nam nữ cùng Sophia Huỳnh.

Đối thủ đáng chú ý nhất của Vinh Hiển là Hong Kit Wong, hạt giống số hai đơn nam. Tay vợt Hong Kong, Trung Quốc hướng đến chức vô địch thứ ba liên tiếp sau khi đăng quang tại Bắc Kinh và Tokyo.

Ở nội dung nữ, Hồ Thị Trúc Tâm được xếp hạt giống số ba đơn nữ và tranh tài cả ba nội dung. Sophia Phương Anh cùng Sophia Huỳnh cũng góp mặt ở đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ.

Yufei Long là hạt giống số một đơn nữ. Tay vợt Trung Quốc hiện dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương PPA Tour Asia 2026 và tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch tại Singapore.