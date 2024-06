Trường Kindy City đưa vào hoạt động cơ sở mới Võ Trường Toản

Hệ thống Trường mầm non Quốc tế Kindy City chính thức đưa vào hoạt động cơ sở mới tại số 16 Võ Trường Toản, phường 2, quận Bình Thạnh.

Đại diện nhà trường cho biết cơ sở Võ Trường Toản nằm trong nỗ lực chung mang đến cho trẻ một môi trường học an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt cá nhân, phát huy tối đa tiềm năng để các em vững vàng lớn lên trong tri thức và biết cư xử phải phép.

Kindy City cơ sở Võ Trường Toản (Bình Thạnh) có thiết kế theo chuẩn chương trình từ Mỹ.

Không gian ngôi trường được thiết kế thoáng đãng, tận dụng tối đa ánh sáng và kết nối với không khí tự nhiên, có trang thiết bị học tập hiện đại, theo chuẩn của chương trình mầm non quốc tế Creative Curriculum (Mỹ).

Cụ thể, trung tâm học liệu CRC (Curriculum Resources Center) có diện tích lớn, trang bị đầy đủ học cụ, tư liệu học tập, giảng dạy nhằm phát triển 10 bình diện của chương trình. Phòng chức năng như nhạc, họa, thư viện, mỹ thuật cho trẻ thực hành năng khiếu là không gian giúp trẻ nâng cao năng lực sáng tạo và phát triển theo thiên hướng cá nhân. Ngoài ra, phòng y tế, nhà ăn cũng được trường chú trọng, thường xuyên được các cơ quan thẩm quyền kiểm định.

Cơ sở Võ Trường Toản có không gian rộng rãi, đón sáng tự nhiên.

Nhằm khơi gợi sự sáng tạo và ham mê khám phá trong các em, cơ sở này được nhà trường chú trọng phối hợp màu sắc hài hòa trong không gian ngủ nghỉ, học tập và vui chơi. Điều này mang đến cho trẻ tinh thần thoải mái, giúp trẻ tự do học tập và kết nối như đang vui chơi tại gia đình.

Nhiều bậc phụ huynh đã nhận định Kindy City Võ Trường Toản là một trong những ngôi trường mầm non đẹp bậc nhất quận Bình Thạnh khi nhìn thấy trang bị hiện đại, không gian thoáng đãng, rộng rãi và màu sắc hài hòa.

Tích hợp Chương trình Giáo dục Mầm non Quốc gia vào Chương trình Mầm non Quốc tế Creative Curriculum, Kindy City mang đến chương trình học tập tiên tiến, thoải mái, tự nhiên, giúp các em có được vốn kiến thức và kỹ năng cần thiết của lứa tuổi. Với 10 chủ đề cập nhật hàng năm trong chương trình chính khóa, triển khai thông qua hơn 80 chuỗi hoạt động ngoài lớp, trẻ tự do khám phá ngoài trời, thực tế và các chuyến điền dã.

Trẻ được tự do khám phá ngoài trời với các hoạt động thực tế.

Bên cạnh đó, đường hướng học qua chơi “learn - through - play” và cá thể hoá trong học tập tại Kindy City dẫn dắt các em trên hành trình tự tìm tòi, học hỏi và khai phá hiểu biết một cách tự nhiên, luôn ở một tâm thái sẵn sàng, dấn thân, thoả vui và dễ thành công các bậc học.

Với gần 10 năm hoạt động, Kindy City đã trở thành ngôi trường được nhiều phụ huynh tin tưởng chọn lựa gửi gắm con cái trong những năm đầu đời.