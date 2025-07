Trương Dư Hi gây sốt với cảnh được bạn diễn bế

Theo tờ Sohu, loạt ảnh để quảng bá bộ phim mới Ánh mắt thâm tình của Trương Dư Hi và Tất Văn Quân đang gây sốt. Tất Văn Quân mặc vest đen bế Trương Dư Hi bằng một tay được nhận xét giống hình ảnh trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình. Đặc biệt, nhan sắc của Trương Dư Hi trong bộ váy màu đỏ gây chú ý. Nữ diễn viên khoe vóc dáng mảnh mai trong chiếc váy thiết kế táo bạo. Ảnh: MangoTV.