Trường ĐHQT Hồng Bàng được ECFMG Mỹ ghi nhận

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) có tên trong danh sách cơ sở đào tạo y khoa được ECFMG (Mỹ) ghi nhận, áp dụng cho sinh viên tốt nghiệp từ năm 2026 trở đi.

Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định chương trình đào tạo Y khoa HIU vươn tầm trong quá trình hội nhập quốc tế và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe toàn cầu.

Cột mốc khẳng định chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế

ECFMG - Educational Commission for Foreign Medical Graduates (Ủy ban Giáo dục về người tốt nghiệp ngành Y khoa tại nước ngoài) là tổ chức của Mỹ, được công nhận toàn cầu với nhiệm vụ đánh giá và chứng nhận bác sĩ quốc tế (IMGs) tốt nghiệp từ trường y khoa ngoài Mỹ, đảm bảo họ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để hành nghề y tại Mỹ và quốc gia khác.

Bác sĩ, học viên tốt nghiệp y khoa ở nước có nhu cầu học tập và dự thi kỳ thi cấp phép hành nghề Y khoa tại Mỹ (USMLE) đều phải được chứng thực bởi ECFMG trước khi đăng ký dự thi. Bước đầu tiên để bác sĩ, học viên được chứng thực là trường nơi học viên tốt nghiệp y khoa phải được ghi nhận (“sponsor note”) bởi ECFMG.

Thông tin Sponsor Notes của HIU trên World Directory of Medical Schools. Ảnh chụp từ website.

Thực tế nhiều trường Y lớn của Việt Nam đã được ECFMG cấp “sponsor note” từ nhiều năm trước. Tuy không phải đầu tiên hay duy nhất, nhưng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là một trong những trường đại học tư thục đạt được cột mốc này.

Việc trường Đại học quốc tế Hồng Bàng được ghi nhận bởi tổ chức ECFMG, với thông tin (“sponsor note”) được hiển thị trên World Directory of Medical Schools (WDOMS) - địa chỉ trường đào tạo Y khoa trên thế giới, chính là “chìa khóa vàng” mở ra nhiều cơ hội toàn cầu cho sinh viên Y khoa của HIU.

Cơ hội phát triển toàn cầu cho sinh viên HIU

Bên cạnh đó, bằng Y khoa do trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cấp hiện được chấp nhận bởi cơ quan quản lý y tế tại tỉnh/vùng lãnh thổ của Canada, cũng như được chấp nhận bởi tất cả tổ chức y tế tại quốc gia này.

Đây không chỉ là thước đo đánh giá kỹ năng, mà còn là “cửa ngõ” để sinh viên HIU hòa nhập cộng đồng y khoa toàn cầu. Từ đây, sinh viên Y khoa HIU tự tin với cơ hội tham gia tuyển chọn vào chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Mỹ.

Sinh viên Y khoa HIU trong giờ thực hành lâm sàng dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Bên cạnh đó, sinh viên HIU cũng sẽ được mở rộng cơ hội tiếp cận nhiều kỳ thi quốc tế, thực tập y khoa và chương trình đào tạo sau đại học, nghiên cứu và hợp tác quốc tế không chỉ ở Mỹ mà còn ở quốc gia có hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy, sự ghi nhận của ECFMG không chỉ là minh chứng cho chất lượng đào tạo, mà còn là nền tảng để sinh viên tiếp cận chương trình bác sĩ nội trú, đào tạo sau đại học, thực tập lâm sàng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đào tạo chuyên sâu về khoa học sức khỏe và các ngành ứng dụng trong kinh doanh - công nghệ - xã hội - ngôn ngữ.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) là một trong những trường đại học tư thục có nhiều đóng góp cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng của ngành y tế với 12 mã ngành đại học và 16 mã ngành sau đại học.

Năm học 2026-2027, học bổng Hippocrates áp dụng cho ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt có giá trị 120 triệu đồng. Ngành Dược học, Điều dưỡng chương trình tiếng Anh học bổng 100 triệu đồng, trong khi Y học cổ truyền học bổng 60 triệu đồng. Các ngành còn lại như Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật y sinh nhận học bổng 8 triệu đồng, riêng ngành Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y tế công cộng nhận học bổng 12 triệu đồng khi đăng ký chọn HIU là NV1, NV2 trên cổng Bộ.