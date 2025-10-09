Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nhận giải đơn vị ứng dụng AI xuất sắc

BUV không chỉ tạo ra môi trường học tập chuẩn 5 sao quốc tế, mà còn góp phần định hình chuẩn mực về sử dụng AI có trách nhiệm trong giáo dục tại Việt Nam và khu vực.

Vượt qua hơn 160 hồ sơ tham dự, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) vừa đạt giải “Đơn vị giáo dục ứng dụng AI xuất sắc” trong khuôn khổ giải thưởng AI Awards Vietnam 2025. Thành tích này khẳng định vị thế tiên phong của BUV trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục bậc cao, đưa trường vào nhóm các tổ chức hàng đầu Việt Nam về phát triển và ứng dụng giải pháp AI sáng tạo.

PGS Ali Al-Dulaimi - Trưởng khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ, đại diện BUV nhận giải thưởng.

AI Awards Vietnam do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo tổ chức. Đây là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nổi bật trong sản xuất và cuộc sống.

Nếu như những năm trước, giải thưởng tập trung vào hạng mục Sản phẩm và giải pháp, thì năm nay mở rộng thêm 3 nhóm hạng mục mới gồm: Tài năng AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc và Doanh nghiệp AI tiêu biểu. Việc bổ sung này không chỉ ghi nhận cá nhân xuất sắc, tôn vinh doanh nghiệp tiên phong mà còn khuyến khích sự phát triển của thiết bị ứng dụng AI, góp phần đưa trí tuệ nhân tạo vào đời sống và thúc đẩy hệ sinh thái AI tại Việt Nam.

Quy trình đánh giá nghiêm ngặt với 3 vòng: Sơ loại, bình chọn và hội đồng giám khảo đánh giá. Tại vòng chung kết, cá nhân/đơn vị có buổi thuyết trình trước hội đồng giám khảo. Điểm chung cuộc gồm 70% điểm của hội đồng giám khảo và 30% điểm bình chọn của độc giả.

Sự kiện thu hút đông đảo giới chuyên gia, doanh nghiệp quan tâm đến tương lai Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu.

AI Awards 2025 là hoạt động thiết thực hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhằm thúc đẩy đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Giải thưởng đồng thời truyền cảm hứng sáng tạo, khuyến khích ý tưởng mới, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, xây dựng hệ sinh thái AI bền vững và mở rộng ứng dụng AI vào mọi lĩnh vực đời sống, góp phần kiến tạo tương lai trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

BUV sở hữu hệ sinh thái AI áp dụng trên mọi khía cạnh hoạt động. Trong đào tạo, BUV tiên phong đưa về Việt Nam chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo do Đại học Stirling (Anh Quốc) cấp bằng. Đây là đơn vị có ngành Khoa học Máy tính top 10 tại Anh về mức độ hài lòng của sinh viên. BUV cũng triển khai chương trình Nâng cao năng lực AI toàn diện cho cán bộ, giảng viên từ cơ bản đến nâng cao.

Trong giảng dạy, sinh viên BUV sử dụng nhiều ứng dụng AI như nền tảng Codio - công cụ AI được sử dụng ở MIT, Cambridge, lần đầu xuất hiện ở Việt Nam tại BUV - phục vụ học lập trình, tự động chấm điểm và phát hiện đạo văn; Imagine Explainer trực quan hóa khái niệm phức tạp; GDevelop kết nối lý thuyết - thực hành qua phát triển trò chơi…

Về dịch vụ sinh viên, Chatbot AI hoạt động 24/7, xử lý 5.000 truy vấn/tháng với hiệu suất cao hơn 60% so với thủ công, cung cấp nhanh chóng thông tin chương trình học và thủ tục cho người liên hệ. Trong quản lý học tập, dự án phân tích dữ liệu lớn của BUV phát hiện sớm sinh viên có nguy cơ để cá nhân hóa lộ trình học tập.

Bên cạnh ứng dụng các nền tảng AI tiên tiến trên thế giới, BUV cũng phát triển nhiều ứng dụng AI và “xuất khẩu” ra thế giới, như EduGrade AI kiểm duyệt điểm số đảm bảo tính nhất quán giữa giảng viên và AIAS (AI Assessment Scale) - khung đánh giá AI 5 cấp độ được 300 tổ chức toàn cầu áp dụng, giành giải Tracey Bretag 2024.

Khu vực trưng bày thành tựu ứng dụng AI trong giáo dục của BUV thu hút sự chú ý của người tham dự sự kiện AI4VN.

Để nhân rộng kiến thức về tính ứng dụng của AI ra cộng đồng, BUV hợp tác Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai tập huấn hàng năm cho hàng nghìn cán bộ cấp cao, hiệu trưởng, giáo viên. Trường cũng mở rộng chương trình đào tạo công chức về AI trong hành chính công, y tế, giao thông trong hợp tác với Bộ Ngoại giao, Học viện Quản lý Giáo dục…

Trên bình diện quốc tế, hiện BUV là trường duy nhất tại Việt Nam tham gia Mạng lưới AI Toàn cầu của Đại học Liên Hợp Quốc; thực hiện sứ mệnh hợp tác trường đại học, doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách và tổ chức xã hội trên toàn cầu để khai thác tiềm năng của AI vì lợi ích chung.

PGS Ali Al-Dulaimi - Trưởng khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ tại BUV, cho biết: "Như một phần trong môi trường học tập chuẩn 5 sao quốc tế, BUV tiên phong phát triển và sử dụng nền tảng AI như một trong những công cụ cải cách phương pháp đào tạo. Sinh viên từ người học, người dùng AI, sẽ được bồi dưỡng, đào tạo để giữ vị thế chủ động trong tương lai, từng bước dẫn dắt cải tiến có yếu tố AI có ích cho thị trường. Việt Nam sở hữu tiềm năng dồi dào để trở thành quốc gia xuất khẩu trí tuệ và giáo dục. Dưới sự hỗ trợ của AI, Việt Nam có thể đẩy nhanh lộ trình, biến tầm nhìn đó thành hiện thực".

Bà Bùi Thanh Vân - Trưởng ban tổ chức AI4VN 2025, nhận định: “Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao nỗ lực ứng dụng và tích hợp AI vào nghiên cứu, giảng dạy của BUV. Nhà trường xác lập định hướng mang tính chiến lược, vượt qua giới hạn của việc bổ sung môn học đơn thuần để biến AI thành trụ cột cốt lõi trong mọi mặt hoạt động. Những hoạt động này khẳng định vị thế của BUV không chỉ là đơn vị giáo dục đi đầu trong lĩnh vực AI tại Việt Nam, mà còn là đơn vị khai thác triệt để công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo tính công bằng và phát triển toàn diện năng lực sinh viên trong kỷ nguyên số”.