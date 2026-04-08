Trường cho trẻ ăn thịt lợn nhiễm dịch tả: Tạm đình chỉ hiệu trưởng

Kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn bất thường tại trường Mầm non Hòa Bình dương tính với tả châu Phi, E. coli. Hiệu trưởng nhà trường bị tạm đình chỉ 15 ngày.

Ngày 8/4, UBND xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức hội nghị thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại tại trường Mầm non Hoà Bình.

Cụ thể, ông Ngô Văn Tài, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Văn Lăng, cho biết với mẫu số 1 lấy tại trường ngày 25/3/2026, kết quả kiểm nghiệm 11 chỉ tiêu thì phát hiện 3 chỉ tiêu có vấn đề (dương tính E. coli; chỉ số vi sinh cao; tụ cầu vàng thấp hơn 10).

Với mẫu thịt lợn xay lấy tại trường ngày 2/4/2026, kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Thông tin từ Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng nhà trường, sẽ bị tạm đình chỉ 15 ngày để tiếp tục điều tra, kiểm tra xử lý nếu có vi phạm.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của học sinh và giáo viên trường Mầm non Hòa Bình không có diễn biến bất thường.

Liên quan đến kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn có dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, ông Dương Văn Lượng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị xã Văn Lăng thực hiện quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của chi bộ trường Mầm non Hòa Bình, Bí thư Chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tập trung xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân và nguồn gốc thực phẩm gây nhiễm khuẩn tại trường Mầm non Hòa Bình, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trước đó, hơn 100 phụ huynh có con theo học tại trường Mầm non Hòa Bình lo lắng bất an khi nghi vấn thịt lợn nhà trường sử dụng nấu cho trẻ ăn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli.

Sự việc xảy ra trong ngày trường nhờ phụ huynh đem thịt lợn ra ngoài xay do trường bị mất điện. Tuy nhiên, ngay khi mở túi thịt, phụ huynh phát hiện dấu hiệu bất thường. Các phụ huynh đã góp tiền, mang mẫu thịt đi xét nghiệm. Sau sự việc, nhiều phụ huynh tạm thời cho con nghỉ học vì lo lắng.

Nhà trường ban đầu khẳng định thực phẩm đảm bảo an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. Ban giám hiệu gồm hiệu trưởng, hiệu phó và một số nhân viên trực tiếp nấu và ăn trước mặt phụ huynh để chứng minh là thịt lợn đảm bảo an toàn.